Angola: Le pays met en garde contre la régionalisation du conflit en RCA

Luanda — L'Angola a exprimé ce mercredi son inquiétude quant à la dimension régionale de la crise en République centrafricaine et au flux transfrontalier de combattants, d'armes et de ressources naturelles, raison pour laquelle il a mis en garde contre "le risque de régionalisation du conflit".

Lors d'une intervention à la réunion informelle du Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies (CS) pour la République centrafricaine (RCA), la représentante permanente de l'Angola auprès de l'ONU à New York, l'ambassadrice Maria de Jesus Ferreira, a considéré la situation actuelle comme un aspect fondamental de la crise dans ce pays.

Elle a annoncé que les chefs d'État de l'Angola, João Lourenço, et du Congo, Denis Sassou Nguesso, en tant que présidents en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), respectivement, avaient sollicité une réunion du CS pour discuter de la situation en RCA et des conséquences pour la région dans son ensemble.

"Nous condamnons fermement toutes les stratégies utilisées par les groupes armés pour consolider le contrôle des activités minières, à travers une administration parallèle illégale qui collecte les taxes de tous les opérateurs de ce secteur", a-t-elle déclaré.

Pour la diplomate angolaise, ces ressources peuvent certainement être utilisées, comme moyen de financement des groupes armés, pour l'acquisition d'armes, d'autres équipements militaires et pour le recrutement de soldats, y compris de mercenaires.

Elle a précisé que le mini-sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL sur la situation politique et sécuritaire en RCA, tenu le 29 janvier à Luanda, avait déclaré que les forces rebelles étaient en train d'acquérir des armes de plus en plus sophistiquées et d'autres équipements pour agir contre le peuple et les autorités légitimes du pays.

«En outre, il a été noté que les autorités judiciaires de la République centrafricaine ont du mal à assumer leur mission légitime de sécurité et de protection civile, en raison des obligations découlant des décisions du Conseil de sécurité de l'ONU, prises conformément à la résolution 2536 ( 2020) sur l'embargo des armes imposé à la RCA », a-t-il souligné.

Par conséquent, l'Angola défend la levée totale de l'embargo, puisque le Gouvernement centrafricain est la plus grande victime, tandis que les groupes rebelles armés continuent d'avoir accès aux armes, à travers le trafic transfrontalier qui menace l'intégrité du pays, selon Maria de Jesus Ferreira.

Elle a également fait savoir que l'Angola soutenait et encourageait tous les efforts de coopération, y compris transfrontaliers avec d'autres États, des organisations sous-régionales et régionales, pour lutter contre le flux illicite d'armes et de munitions vers la RCA.

L'Angola a participé en tant qu'invité à cette réunion informelle du Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la République centrafricaine (RCA), créé par la résolution 2127 (2013).

