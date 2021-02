Madagascar: Projet « TANOMAFY » - MED - Un partenariat pour soutenir les jeunes à intégrer le monde de l'entrepreneuriat

Un grand événement intitulé « Ketrika sy Kandra », sera organisé par le projet « TANOMAFY » ou (Tanora Masoivohon'ny Filaminana eto Iarivo) en partenariat avec Madagascar Entreprises Développement (MED) du 29 avril au 01 mai 2021.

L'objectif consiste à soutenir les jeunes, notamment ceux qui font partie des couches les plus défavorisées dans la capitale, à s'intégrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Ce qui leur permettra de devenir plus responsables dans leur milieu social tout en contribuant à l'instauration de la sécurité, selon les explications des promoteurs, lors de la signature d'une convention entre les deux parties dernièrement à Antaninarenina. Ainsi, les jeunes qui sont en quête d'emplois ou qui sont porteurs de projets, ou qui sont déjà en activité et opérant aussi bien dans le formel que l'informel, sont ciblés pour participer à ce grand événement qui durera trois jours. Plus concrètement, le projet « TANOMAFY », leur apportera son appui afin qu'ils puissent trouver des emplois, ou monter leurs propres petites entreprises tout en assurant la rentabilité et la pérennisation de celles-ci.

Ateliers thématiques. Pour ce faire, l'événement « Ketrika sy Kandra » sera organisé à leur profit. En effet, les jeunes y auront l'occasion de prendre conscience des compétences et du savoir-faire qu'ils ont déjà acquis afin de bien réussir dans leur travail ou dans la mise en œuvre de leurs activités d'entrepreneuriat. Toujours dans le cadre de cette première édition, la tenue d'un atelier test d'orientation leur permettra d'aider à bien choisir les métiers ou les activités qui leur sont adaptés. Outre l'organisation d'un autre atelier de renforcement de la confiance en soi, il y aura également une sensibilisation en matière de développement personnel via le « motivational talk ». De nombreux ateliers thématiques relatifs au domaine de l'emploi et de l'entrepreneuriat, y auront lieu en même temps, sans oublier la présentation de différents secteurs d'activité pourvoyeurs d'emplois à travers un atelier métier.

Séances de formation. Par ailleurs, de nombreux stands d'exposition seront érigés. Pour sa part, Madagascar Entreprise Développement (MED), qui a une forte expérience en matière de promotion de l'entrepreneuriat, effectuera des séances de formation en faveur des jeunes désirant s'y lancer, durant cet événement. Il s'agit notamment d'une formation sur l'élaboration et l'utilisation des outils de gestion de leurs petites entreprises, dont entre autres, la tenue d'un journal de caisse, le tableau d'analyse de la trésorerie et la fiche de stock. La MED constitue d'ailleurs une structure d'appui et d'accompagnement aux micros, petites et moyennes entreprises, formelles ou informelles. En revenant sur le projet « TANOMAFY », c'est mis en œuvre par l'ONG SAF/FJKM en étroite collaboration avec les associations « Miray Hina » et « Dinika sy Rindra ho an'ny Vehivavy », et est financé par le système des Nations Unies via le programme Peace Building Fund.