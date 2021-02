Cote d'Ivoire: Secteur maritime - La Marine nationale et l'ARSTM unissent leurs forces

Les deux institutions ont signé une convention cadre de partenariat, le mardi 23 Février, à l'état-major de la marine nationale, au plateau.

L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm) et la Marine nationale viennent de sceller un partenariat qui se veut gagnant-gagnant. Les deux institutions ont, en effet, signé le mardi 23 février 2021, une convention-cadre de partenariat portant sur la formation de leurs éléments et étudiants, le recrutement de leurs personnels respectifs, l'appui technique et le rayonnement des deux structures.

Pour le directeur général de l'Arstm, Colonel Karim Coulibaly, ce partenariat va amener les deux institutions à fédérer davantage leurs capacités en vue d'outiller chacune d'elles, pour la mise en œuvre de sa stratégie de développement et in fine accompagner le gouvernement dans son programme de développement.

« Cette alliance, née de la volonté des deux institutions, répond à une recommandation de la stratégie nationale de l'Action de l'Etat en mer (Aem). Laquelle établit une plateforme de coopération entre les administrations, permettant des échanges pertinents et permanents des capacités et savoir-faire, dans l'intérêt mutuel des administrations ayant des compétences en mer », a-t-il indiqué.

Il a souligné qu'en ce qui concerne la formation, le partenariat entre les deux institutions portera sur le renforcement des capacités des personnels de la Marine nationale par l'Arstm, la formation pratique des élèves et auditeurs de l'Arstm au sein des structures ou sur les installations, ateliers, vecteurs et engins nautiques de la Marine nationale.

Il a aussi indiqué que le recrutement, quant à lui, porte sur la mise en place d'un cadre de recrutement des diplômés de l'Arstm au profit de la Marine nationale ; le recrutement du personnel de la Marine nationale comme instructeurs et encadreurs à l'Arstm.

« L'Appui technique porte, quant à lui, sur l'autorisation d'accès aux navires, engins et installations de la Marine nationale pour les stages et travaux pratiques des élèves et des auditeurs de l'Arstm ; l'autorisation d'accès des personnels de la Marine nationale aux installations et infrastructures de l'Arstm », a-t-il affirmé.

Pour sa part, le Contre-Amiral N'Guessan Kouamé Célestin, Chef d'Etat-major de la Marine nationale, a souligné que ce partenariat vient formaliser ce qui unit les deux institutions. « Vu la complexité de ses missions, aujourd'hui, face aux menaces hybrides, la Marine nationale doit professionnaliser son capital humain par des formations qualifiantes et efficientes. Nous pensons que l'Arstm, institution maritime régionale de référence, pourrait nous accompagner », a-t-il affirmé.