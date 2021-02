Madagascar: Peinture - Les introspections en couleur de Maraa

Une « Introspection », ou une invitation à plonger dans nos pensées pour remédier aux problèmes. C'est cela que l'artiste peintre Maraa propose à travers une vente- exposition à l'IKM Antsahavola, du 13 février au 6 mars.

Étudiante en géographie à l'université d'Antananarivo, Ramaroson Shanon Marick ou Maraa, se démarque par son courage et sa volonté à explorer tous les domaines de l'art, et ce, malgré certaines objections. De nature sensible, cette artiste a su s'affirmer à travers ses œuvres, en projetant des sujets sensibles comme la spiritualité ou la métaphysique sur une matière pure et transparente comme le verre. A 23 ans, Maraa a commencé la peinture en classe de troisième et a, plus tard, intégré l'association d'artistes Plum'Art. Il y a un an qu'elle a décidé de continuer seule.

Cette jeune artiste rapporte l'image d'une femme déterminée qui se bat pour son art, et pour élever la place de la culture dans le pays. Afin que celle-ci devienne un levier de développement pour le pays. Elle se voit également à travers ses œuvres, d'autant qu'elle y projette un dualisme, une existence de côté sombre et un côté éclairé dans ses œuvres. Reflétant sa personnalité et celles de chaque être humain. Maraa cherche à prouver que la sensibilité n'est pas signe de faiblesse, que le mental vient du fait d'assumer sa vraie nature. Pour elle, il n'y a pas de conditions parfaites pour commencer à se lancer dans sa passion.