Madagascar: Brieville - Quatre bandits de grand chemin abattus par la gendarmerie

Mardi 23 février, le sang a coulé à Brieville dans le district de Tsaratanàna. Des gendarmes de la brigade de Brieville ont recouru à leurs armes pour arrêter quatre individus suspectés d'être des bandits de grand chemin lors d'une course-poursuite.

Cette fusillade a fait suite à un appel reçu par cette brigade signalant la présence de ces quatre individus déclarant être des Zazamena venant du district d'Anjozorobe et rodant dans un bar dans le fokontany de Betafo, commune Brieville, ce 23 février vers 17 heures 30. Selon les renseignements parvenus aux autorités de ladite commune, ces Zazamena portaient des armes et leur présence a apeuré la population. Sitôt informés, quatre éléments mixtes composés de deux gendarmes de la brigade de Brieville et deux militaires de la 322è compagnie d'Ambakireny se sont dépêchés sur le lieu pour identifier ces personnes suspectes.

En apercevant l'arrivée des éléments, ces malfaiteurs ont tenté de prendre la fuite et les éléments se sont lancés à leur poursuite. Malgré les efforts effectués par les éléments mixtes, ils ne sont pas arrivés à arrêter ces fuyards que par l'usage des leurs armes, après l'échec des sommations données à haute voix. Ces quatre individus ont succombé à la suite de leurs blessures par balles. Des ody gasy (moara... ) et deux cartes Zazamena ont été trouvés dans leurs bagages. Leurs corps ont été remis aux autorités et à la population locale après constatation.