Ile Maurice: Affaire Kistnen - Requête de Bhadain pour que des spécialistes retrouvent les images des caméras Safe City

Où est parti Soopramanien Kistnen après que les caméras Safe City ont perdu sa trace à La Louise ? Répondre à cette question permettrait de voir plus claire sur le meurtre de l'agent du Mouvement socialiste militant.

Dans cette optique, Me Roshi Bhadain a fait une requête auprès du Deputy Commissionner of Police (DCP) Jhugroo pour que des spécialistes soient engagés pour récupérer les images des caméras Safe City. C'était au tribunal Moka, ce jeudi 25 février, dans l'enquête judiciaire sur le meurtre de Soopramanien Kistnen.

«Il y a des Forensic IT Specialists Skills qui peuvent récupérer les images des caméras de surveillance. Même si elles ont été effacées ou détruites. J'ai ainsi fait une requête en ce sens auprès du DCP Jhugroo. Il est important qu'on sache où est parti Mr Kistnen quand il a quitté La Louise. On doit aussi savoir où est-ce qu'il a disparu», a expliqué Me Roshi Bhadain pendant la pause au tribunal de Moka. Toutefois, le DCP Jhugroo a informé la cour que Maurice ne possède pas ce genre de spécialiste.

L'avocat a aussi demandé à la police de retracer les images des sept caméras Safecity des alentours. Autre demande de Roshi Bhadain que les anciennes caméras installées avant celles de Safecity soient visionnées. «Le DCP Jhugroo a informé que les anciennes caméras ont cessé d'être opérationnelles en septembre. Je lui ai demandé de nous aider en allant retracer des images des caméras privées des alentours.»

Le rôle de Huawei a aussi été mis en avant. Me Bhadain a souhaité savoir s'il existe un Cloud system permettant de sauvegarder les données. Toutefois, le DCP Jhugroo a indiqué que Maurice n'est pas doté de ce système. «Mais dans l'accord signé, il est mentionné que Maurice possède bien un système de cloud pour le backup. J'ai demandé dans ce cas-là, qu'on contacte Huawei. Idem pour ce qui est des compétences techniques. Si à Maurice qu'on ne possède pas de Forensic IT Skills, on peut demander à Huawei de fournir ce genre d'expertise. Quitte à payer s'il le faut.»