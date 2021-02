Burkina Faso: Oudalan - 11 terroristes tués par une action coordonnée des Forces Armées Nationales les 23 et 24 février 2021

Suite aux attaques récurrentes contre des populations civiles ces derniers temps dans la province de l'Oudalan, les Forces Armées Nationales ont planifié et conduit des opérations de ratissage afin de retrouver les terroristes et de sécuriser les populations.

Ces opérations, qui ont combiné actions terrestres et aériennes, ont été effectuées dans la forêt de Bangao et dans les localités de Tasmakat, Fourkoussou et Bidy les 23 et 24 février 2021. Le bilan fait état de onze (11) terroristes neutralisés et un capturé. Des moyens roulants, de l'armement, des munitions, des moyens de communication et divers autres matériels ont été récupérés. Aucune perte n'a été enregistrée côté ami.

Le CEMGA félicite les unités qui ont mené cette action importante. Il les exhorte à poursuivre les opérations de sécurisation avec le même engagement et la même détermination.

Direction de la communication et des Relations publiques des armées