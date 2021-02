Cote d'Ivoire: Bouaké - L'Ensoa présente son drapeau aux élèves sous-officiers de sa 31ème promotion

Le vendredi 19 février 2021, la place d'armes de l'École Nationale des sous-officiers d'active (Ensoa) à Bouaké a servi de cadre à la cérémonie de présentation du drapeau à 119 élèves sous-officiers militaires dans le plus strict respect des mesures-barrières de lutte contre le Coronavirus.

L'Ensoa a présenté les symboles de son drapeau aux 119 élèves sous-officiers dont 17 filles, de la 31ème promotion d'élèves sous-officiers de cette école de formation militaire à Bouaké. La cérémonie de présentation du drapeau et de ses symboles aux élèves sous-officiers a eu lieu en présence de plusieurs responsables militaires dont le Colonel-major Zana Traoré, Commandant des écoles et centres de formation, représentant le chef d'état-major général des armées, Général de corps d'armée Lassina Doumbia.

Au nom de celui-ci , le Colonel-major Zana Traoré a appelé les élèves sous-officiers à garder et respecter le drapeau, symbole de la nation. "La préservation de l'image de l'armée nationale est un sacerdoce. Je vous invite à une grande responsabilité et à consolider les acquis et surtout à être des soldats exemplaires et des modèles", a dit le Colonel-major Zana Traoré, Commandant des écoles et centres de formation.

La présentation des nouvelles recrues au drapeau marque la rupture avec la vie civile et l'entrée dans une carrière militaire. Ainsi, après trois (3) mois de formation commune de base, les 119 élèves sous-officiers devront passer dans les prochains jours à la formation typiquement militaire. "C'est une étape durant laquelle l'élève sous-officier s'imprègne des contraintes et obligations de la vie militaire, qui feront de lui un bon serviteur de la nation. Durant cette étape, l'élève passe également des épreuves d'endurance et de pression psychologique. Vous devez retenir que devenir militaire, c'est aimer son pays et sa patrie", a dit le colonel Eustache Vigoné Kouassi Bi, Commandant de l'Ensoa.

L'Ensoa assure le perfectionnement et la formation des spécialités des sous-officiers de l'armée, des militaires de rang et des gendarmes. L'école a également pour mission d'assurer la formation militaire initiale des futurs sous-officiers des agents de la police et des douanes.