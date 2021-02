Angola: La Corée veut une coopération avec le pays dans les domaines de la santé et de la construction

Luanda — L'ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée, Jon Pyong Chol, a exprimé mercredi, à Luanda, l'intérêt de son pays de coopérer avec l'Angola dans les domaines de la santé et de la construction civile.

À l'issue d'une audience avec la vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, le diplomate nord-coréen a déclaré à la presse qu'il était nécessaire de revoir et de revigorer les accords de coopération actuels.

Selon l'ambassadeur coréen, il existe, entre les deux pays, des protocoles importants dans les domaines du commerce, de la santé, des sciences et de la technologie, mais qui doivent être revus et revitalisés.

Jon Pyong Chol a également évoqué la nécessité de continuer à renforcer les relations amicales et de coopération entre le MPLA et le Parti du travail de Corée.

Il a rappelé que le feu président du MPLA, António Agostinho Neto, s'était rendu en Corée en 1971.

La Corée du Nord, officiellement la République populaire démocratique de Corée, est un pays d'Asie de l'Est qui forme la partie nord de la péninsule coréenne. Au nord et au nord-ouest, le pays est bordé par la Chine et la Russie, au sud par la Corée du Sud.

