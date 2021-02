Angola: Le ministre encourage le dialogue intergénérationnel en diplomatie

Luanda — Le ministre des Relations extérieures, Téte António, a encouragé ce mercredi l'Académie diplomatique "Venâncio de Moura" à promouvoir le dialogue intergénérationnel, visant le partage de la mémoire collective de la diplomatie angolaise.

"L'histoire de la diplomatie angolaise est riche en réalisations et conquêtes dont nous devons être fiers", a déclaré Téte António lors de l'acte inaugural de la célébration de la Journée du patron de l'institution, Venâncio da Silva Moura, ministre angolais des Relations extérieures en 1992/1999.

Le chef de la diplomatie angolaise considère Venâncio de Moura comme un combattant et un pionnier dans la construction de la diplomatie angolaise, mettant en exergue certaines des réalisations du diplomate.

"Pour ne citer que quelques exemples, le ministre Venâncio de Moura a participé à des batailles diplomatiques pour la reconnaissance de notre pays par ses pairs et son admission dans les organisations internationales et régionales et pour défendre la cause du peuple angolais contre les invasions extérieures", a-t-il ajouté.

Parmi les réalisations de Venâncio de Moura, le ministre Téte António a également rappelé sa participation à la normalisation des relations entre le Gouvernement angolais et l'Europe occidentale, ayant été le premier ambassadeur de la République d'Angola à être accrédité en Italie.

Selon Téte António, Venâncio de Moura, décédé en 1999, a dirigé ce département ministériel à un moment difficile, en raison des incertitudes liées à la reconfiguration géopolitique mondiale, résultant de la fin de la guerre froide et la désintégration de l'ex-Union soviétique, l'un des principaux partenaires du pays.

"L'histoire de la diplomatie angolaise est riche en réalisations et conquêtes dont nous devons être fiers", a déclaré Téte António lors de l'acte inaugural de la célébration de la Journée du patron de l'institution, Venâncio da Silva Moura, ministre angolais des Relations extérieures en 1992/1999.

Le chef de la diplomatie angolaise considère Venâncio de Moura comme un combattant et un pionnier dans la construction de la diplomatie angolaise, mettant en exergue certaines des réalisations du diplomate.

"Pour ne citer que quelques exemples, le ministre Venâncio de Moura a participé à des batailles diplomatiques pour la reconnaissance de notre pays par ses pairs et son admission dans les organisations internationales et régionales et pour défendre la cause du peuple angolais contre les invasions extérieures", a-t-il ajouté.

Parmi les réalisations de Venâncio de Moura, le ministre Téte António a également rappelé sa participation à la normalisation des relations entre le Gouvernement angolais et l'Europe occidentale, ayant été le premier ambassadeur de la République d'Angola à être accrédité en Italie.

Selon Téte António, Venâncio de Moura, décédé en 1999, a dirigé ce département ministériel à un moment difficile, en raison des incertitudes liées à la reconfiguration géopolitique mondiale, résultant de la fin de la guerre froide et la désintégration de l'ex-Union soviétique, l'un des principaux partenaires du pays.