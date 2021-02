Ile Maurice: Fusillade mortelle de Manan Fakhoo - L'enquêteur en cour 'under warning' le 9 mars

Ils ont comparu sous forte escorte policière en cour de district de Rose-Hill ce jeudi 25 février. Yassin Meetou, 31 ans, Belal Meetou, 30 ans, leur neveu Muntasir Gokool, 27 ans et tous des habitants de Vallée-des-Prêtres, Noorudhin Bholah et Multazaam Aboo Samah Sadulla, tous deux âgés de 26 ans et domiciliés à Vallée Pitot, et Ajum Beeharry, 26 ans et habitant Camp Yoloff, se sont présentés devant la magistrature pour des procédures administratives dans le cadre de l'assassinat de Manan Fakhoo.

Me Assad Peeroo, représentant Muntasir Gokool, avait demandé lors de la séance précédente que l'enquêteur soit présent en cour pour qu'il communique sur le progrès de l'investigation. Mais l'avocat a réitéré sa requête, hier. Le magistrat, Vignesh Ellayah, a aloirs ordonné que l'enquêteur soit appelé 'under warning' lors de la prochaine comparution de ces six suspects, le 9 mars.

L'homme de loi a également indiqué qu'il décidera si une motion de remise en liberté sera présentée dépendant du progrès de l'enquête et des preuves qui seront apportées contre Muntasir Gokool, qui répond d'une accusation d'aiding and abetting the author of a crime.

Les autres suspects ont retenu les services de Me Rouben Mooroongapillay et Shameer Hussenbocus. La police a, par ailleurs, assuré que le nécessaire sera fait pour que Me Hussenbocus puisse rencontre son client. L'avocat avait déploré n'avoir pas pu rencontrer son client depuis son arrestation.