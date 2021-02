Egypte: Lancement d'une nouvelle stratégie pour développer la tâche de l'ONUDC

La Directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Mme Ghada Waly, a lancé un plan global pour développer la tâche de l'Office pendant la période 2021/2025, dans le but de renforcer ses capacités à fournir un soutien aux pays face aux défis liés au crime, au terrorisme, à la corruption et aux drogues, et améliorer la performance des institutions nationales de différents pays pour faire face à ces menaces et à leurs répercussions sociales et sanitaires.

"Mme Waly a lancé la vision stratégique pour l'Afrique 2030, lors d'un événement de haut niveau qui s'est tenu via une plateforme interactive et diffusé en ligne. Y ont pris part un certain nombre de ministres africains, des responsables de l'Union africaine et de la Banque africaine de développement, ainsi que des ambassadeurs africains accrédités auprès des Nations Unies à Vienne et des représentants de la société civile africaine", selon le communiqué de l'ONUDC.

La présidente du Conseil national de la femme (CNF) en Egypte, Maya Morsy a participé à cet événement, évoquant le rôle du conseil dans l'autonomisation de la femme et l'importance du soutien à la femme en Afrique.