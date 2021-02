Afrique: C1-CAF - Mazembe ramène un point de Khartoum face à Al Hilal

En deux journées de la phase des groupes, le TP Mazembe a fait deux résultats d'égalité, ne grappillant que deux points sur six possibles. Après le zéro but partout contre Al Hilal, les Corbeaux du Katanga joueront le 6 mars à Pretoria contre les "Brésiliens" de Mamelodi Sundowns, actuel leader du groupe.

Comme lors de la première journée de la phase des groupes de la Ligue des champions d'Afrique à domicile face à CR Belouizdad d'Algérie, le Tout-Puissant Mazembe n'a engrangé qu'un point de son déplacement à Khartoum. Le club de Lubumbashi a fait jeu égal de zéro but partout, le 24 février à Omdurman, avec Al Hilal. Le club dirigé par Pamphile Miyaho a semblé timoré en première période, avant de se réveiller en seconde période avec quelques occasions nettes de but vendangées. Notons que Martial Cédric Zemba a écopé d'un carton rouge (accumulation de deux cartons jaunes) à la 90+2e minute. Et à la fin, il n'y a pas eu de but.

Pour ce match, l'entraîneur Pamphile Mihayo Kazembe a fait confiance au gardien de but Ibrahim Mounkoro. Djos Issama Mpeko, Kabaso Chongo, Tandi Mwape et Joseph Benson Ochaya ont constitué la ligne défensive des Corbeaux. Au milieu de terrain, il y a eu Christian Koffi Kouamé, Martial Cédric Zemba, et Kouyate (remplacé à la 83e minute par Jean Baleke), et en attaque, Isaac Tshibangu, Mayombo (remplacé à la 64e minute par Grondy Sudi) et Adam Bossu Nzali (remplacé à la 65e minute par Freddy Djedje).

Du côté d'Al Hilal, l'attaquant congolais Vinny Bongonga (transfuge du Daring Club Motema Pembe de Kinshasa) a joué toute la rencontre. Ainsi, Achrine a gardé les perches du club soudanais. Et dans le champ, il y a eu Powell (remplacé à la 70e minute par Merghani), Ouatara, Ahmed, Abdalla F., Ndiaye (remplacé à la 69e minute par Bakhet), Omer, Safour (remplacé à la 81e minute par Abdalla A.), Jesi (remplacé à la 81e minute Hamid), Raman, et donc Vinny Bongonga.

Avec ce nul, Mazembe ne comptabilise que deux points en deux sorties et occupe provisoirement la deuxième place du groupe, en attendant le match du 28 février entre Mamelodi Sundowns et CR Belouizdad d'Algérie pour le compte de la deuxième journée. Le club sud-africain, actuel leader avec trois points, accueillera, le 6 mars, à Pretoria le TP Mazembe pour le compte de la troisième journée.