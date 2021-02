Egypte: L'Égypte adopte une vision équilibrant entre sa position de pays de destination et de transit pour les immigrés

Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukry, a confirmé jeudi 25 février 2021 que l'Égypte traitait la question de l'immigration sur la base d'une vision stratégique qui équilibre sa position comme étant à la fois un pays d'origine, de destination et de transit des immgrés.

M. Choukry a fait cette déclaration enregistrée lors de la séance d'ouverture de la première conférence régionale pour examiner le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières organisée par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), et Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale (ESCWA), et la Ligue des États arabes, en coopération avec le Réseau régional des Nations Unies pour les migrations dans la région arabe.

Cette vision, a-t-il dit, est conforme aux principes inclus dans le Pacte, surtout le fait de traiter les questions de migration selon une perspective globale qui prend en compte la dimension de développement et réalise l'importance de s'attaquer aux principales causes de la migration clandestine de maniere à ne pas se limiter à la dimension de sécurité et la gestion des frontières.

Le chef de la diplomatie a indiqué que la tenue de la conférence deux ans après l'adoption du Pacte représentait une bonne occasion pour identifier les défis, les opportunités et les expériences réussies que les pays arabes ont traversées pour le mettre en œuvre.

Et M. Choukry d'expliquer que la conférence représente une plate-forme pour améliorer l'interaction et la coordination entre les pays de la région dans le domaine de la migration et faciliter l'échange d'expériences pour guider les décideurs politiques sur les meilleures pratiques liées à la mise en œuvre du Pacte.