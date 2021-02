Afrique: C1-CAF - Ibenge se veut humble et sérieux après la victoire sur El Merreikh

La nette victoire de V.Club sur El Merreikh à Khartoum s'avère une réaction positive après la défaite de la première journée à domicile contre Simba SC de Tanzanie. L'entraîneur du club de Kinshasa tient à rester sérieux, préparer sérieusement le match de la troisième journée au Caire contre Al Ahly d'Egypte.

L'AS V.Club a effectué un voyage réussi à Khartoum, s'étant imposé par quatre buts à un, face au club local d'El Merreikh. Mais le début de la partie n'a pas du tout été idéal pour le club vert et noir de Kinshasa, douché froidement dès la 8e minute, avec le but du club soudanais inscrit par 8e minute de jeu par Elsamani Saadeldin.

Florent Ibenge y est revenu ces termes : « On avait décidé de jouer le match différemment par rapport à la prestation contre Simba (défaite de V.Club 0-1 à Kinshasa, Ndlr). Durant ce match, nous avions joué comme si c'était un match amical. On n'avait pas d'envie. A Khartoum, ce but d'El Merreikh nous a vraiment réveillés pour mettre notre jeu en place, afin d'égaliser et passer devant ».

En effet, les Dauphins Noirs ont dans la suite inscrit quatre buts, notamment le doublé d'Obed Mayamba Mukokuani (28e et 83e minutes), un penalty transformé par le capitaine Djuma Shabani (37e minute) et une somptueuse frappe du milieu de terrain Amédée Masasi (68e minute).

Malgré cette victoire précieuse après le faux pas à domicile en première journée, l'entraîneur Florent Ibenge a noté un bémol dans la prestation de son équipe en terre soudanaise. « Nous gagnons 4-1, mais le technicien que je suis n'est pas véritablement satisfait de l'entame de la deuxième période qui aurait dû être plus maîtrisée. Nous avons subi un peu et cela me gène. Nous aurions dû avoir une plus grande maîtrise pour nous mettre à l'abri un peu plus vite », a déclaré le technicien congolais.

Florent Ibenge se veut humble et sérieux, car le match de la troisième journée contre Al Ahly (qui a perdu contre Simba SC en Tanzanie) au Caire en Egypte s'annonce rude. « Nous avons fait l'essentiel, mais nous restons humbles et sérieux.

Nous n'avons pas festoyé autant que cela après le match. Nous allons récupérer et continuer à travailler de façon sérieuse de manière à aller chercher des points en Égypte, ce qui ne sera pas chose facile puisque Al Ahly, contre toute attente, a laissé filer trois points en Tanzanie et il est d'autant plus redoutable pour effacer ce faux pas. Nous nous attendons à un match très chaud et il faudra vraiment que nous soyons au mieux de nos qualités », a-t-il fait savoir sur foot.cd.