Congo-Kinshasa: Covid-19 - L'Unicef se réjouit de la réouverture des écoles en RDC

Les élèves ont repris le chemin de l'école depuis le 22 février, après plus de deux mois passés à la maison à la suite de la deuxième vague de la pandémie.

La décision du gouvernement a été applaudie par l'Unicef qui, dans un communiqué de presse se réjouit de la réouverture des écoles dont le rôle est d'assurer que les enfants apprennent à lire, à écrire et à réaliser des calculs de base tout en développant leurs connaissances.

Pour le représentant de l'Unicef en RDC, Edouard Beigbeder, la réouverture des classes est un signal fort. « La reprise de l'école est un signal fort et permettra aux enfants d'échanger quotidiennement avec leurs pairs et de se dépenser », a-t-il dit. Edouard Beigbeder souligne, en outre, que son organisation « salue cette mesure et va continuer d'accompagner le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST) en vue d'assurer un environnement sûr et protecteur à tous les élèves en RDC ».

Donnant sa position sur la fermeture des écoles, l'Unicef rappelle que cette décision doit uniquement constituer une mesure de dernier recours, après que toutes les autres possibilités ont été envisagées. « L'évaluation du risque de transmission à l'échelle locale doit constituer un facteur déterminant dans les décisions touchant au fonctionnement des écoles. Les décisions de fermeture d'écoles à l'échelle nationale devraient être évitées autant que possible », fait remarquer l'agence onusienne.

L'on se souviendra qu'au mois de janvier dernier, l'Unicef avait lancé un appel au gouvernement de la RDC lui demandant de donner la priorité à la réouverture des écoles et à prendre toutes les mesures de prévention pour rendre les écoles aussi sûres que possible. Pour aider les écoles à lutter contre la propagation de la covid-19, l'Unicef accompagne le ministère de l'EPST dans la mise en place d'un certain nombre de mesures, notamment le lavage des mains, le port obligatoire du masque et la prise de température dans les écoles.