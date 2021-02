Angola: Mise en relief de la croissance du secteur privé

Luanda — Le renforcement et la croissance du secteur privé en Angola est un thème de premier plan dans un article publié dans le Journal de Negócios, du Portugal, dans son édition du mardi 23 février 2021.

Selon les auteurs de l'analyse, le lancement du programme de privatisation (PROPRIV), en 2019, est probablement la mesure «la plus frappante» de l'ensemble du processus.

«Ceux qui sont connectés à l'Angola depuis près de deux décennies ne peuvent manquer de considérer l'évolution qui a eu lieu, en particulier ces dernières années, pour assurer le renforcement et la croissance du secteur privé comme remarquable», estiment les auteurs du texte.

Avec la signature d'Alberto Galhardo Simões, associé chez CMS Portugal, et de Pieter van Welzen, consultant senior dans le même cabinet d'avocats international en Afrique du Sud, l'analyse pointe vers d'innombrables exemples.

En ce qui concerne spécifiquement PROPRIV, les analystes affirment qu'à ce jour, "36 privatisations ont été achevées et toutes par appel d'offres public".

Les auteurs annoncent, prochainement, les privatisations de participations dans des actifs plus importants, y compris, toujours en 2021, les segments de la banque, de l'assurance, des télécommunications, du transport aérien et, en 2022, du pétrole et du diamant.

«Tout cela crée de grandes opportunités et des attentes pour les investisseurs potentiels», écrivent les rédacteurs.

Et si, d'une part, on ne peut s'empêcher de louer tout ce que l'État angolais a fait pour créer la confiance nécessaire au succès de la politique de renforcement du secteur privé, d'autre part, il reste des défis et des problèmes à surmonter.

L'analyse montre que, malgré les défis, la vérité est que les conditions sont créées pour la croissance de la participation du secteur privé et, plus important encore, il existe une volonté politique de le faire.

«Du côté de l'Etat, il faut maintenir le cap et corriger les imperfections. Les investisseurs privés, pour leur part, doivent se préoccuper de structurer adéquatement leurs investissements, d'identifier et d'atténuer les risques », écrivent-ils.

La publication souligne également les efforts déployés pour garantir les droits des investisseurs, attribuer des incitations (notamment fiscales) et rendre les paiements internationaux plus flexibles, reflétés dans la nouvelle loi sur l'investissement privé et les modifications de la législation sur les changes.

L'approbation d'une nouvelle loi sur les partenariats public-privé, qui rationalise et réglemente la participation du secteur privé à l'effort de doter le pays des infrastructures nécessaires à son développement est un autre exemple que les deux analystes soulignent.

«Et, pas des moindres, le souci évident de transparence, qui se manifeste dans le droit de la concurrence et dans le nouveau code des marchés publics», écrivent-ils.

Associé à l'aspect réglementaire, les auteurs soulignent d'autres mesures très importantes, comme l'ambitieux programme de mise en œuvre de partenariats public-privé, la dévaluation du kwanza, qui a réussi à atteindre une plus grande stabilité macroéconomique et à renforcer les réserves de change et les efforts pour secteur pétrolier et diversifier l'économie.

Le texte inclut également dans les réalisations le résultat de l'Indice de transparence et de corruption 2020, dans lequel, selon l'analyse, l'Angola a gagné 25 places au cours des trois dernières années.

