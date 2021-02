Gabon: UJPDG/LBV - Marcelin Ndong Ebè'e au secours de la petite Pascale

Ce jeudi 25 février 2021 à Libreville, capitale provinciale de l'Estuaire, le Communal de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais (UJPDG) s'est rendu à Nzeng-Ayong, dans le sixième arrondissement, au chevet de la famille d'une jeune fille atteinte de l' hépatite C. C'est dans l'optique d'apporter sa modeste contribution, afin de répondre à l'appel de détresse lancé sur une plateforme sociale, que celui-ci s'y est rendu .

Souffrante depuis plusieurs mois d'une hépatite C qui déstabilise son état de santé, la petite Pascale et sa famille rencontrent de nombreuses difficultés pour trouver solution. « Sur le plan médical, l'enfant est suivi par un docteur du Centre hospitalier Jeanne Ebori. Pascale suit un traitement à long terme et continue de faire des malaises sans cesse », relate la mère de la jeune fille.

Par manque de moyens pour poursuivre les soins de « la petite Pascale », les parents de cette dernière ont trouvé mieux de lancer un cri de détresse, en faisant une publication, afin d'attirer l'attention des personne de bonne foi. C'est alors que la fameuse publication d'aide fera le tour des réseaux sociaux, où elle tombera sous les yeux de Marcelin Ndong Ebè'e, le Communal de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais (UJPDG) de la commune de Libreville.

Sensible de son état face à ce genre de situation, le Communal de l'UJPDG va mobiliser son équipe afin de se rendre au domicile de la petite Pascale sans délais. « Après avoir été informé de la situation de cet enfant, j'ai tout de suite demandé à me mettre en contact avec les parents de cette dernière. Chose qui a été faite, et ce jour j'ai pu rencontrer la petite », affirme le Communal de l'UJPDG.

Une enveloppe a donc été remise aux parents de cette dernière afin de pallier les besoins qui leur seront nécessaires pour le rétablissement de la petite. « Au nom du Chef de l'Etat, mes camarades et moi sommes venus poser cette action sociale... sachant que nous devrions œuvrer pour l'épanouissement de ces enfants », ajoute Marcelin Ndong Ebè'e.

Pour rappel, la petite Pascale est une jeune fille scolarisée et âgée de 12 ans. Elle souffre depuis plusieurs mois de l' hépatite C qui, selon ses parents, la fait souffrir sans cesse. L'acte que vient de poser le Communal de l'UJPDG est louable et exemplaire, car il répond à l'appel du Président de la République qui prône l'union, la solidarité et le partage.