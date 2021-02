Gabon: "L'écoute active est une qualité des grands leaders !"Pepecy Ogouliguende

Les dernières mesures gouvernementales pour faire face et lutter contre la pandémie Covid-19 ne sont pas du goût des populations gabonaises. Elles les ont accueillies froidement et fini par exprimer leur indignation face à ces différentes mesures. La crise de confiance s'accentue entre le peuple et les dirigeants. Pepecy Ogouliguende, Expert gouvernance/médiatrice de paix/co-Présidente Panel, Paix et Cohésion sociale Dialogue Politique d'Angondje 2017 appelle au dialogue, appelle au dialogue et rappelle que le dialogue est une vertu africaine.

La participation citoyenne est une exigence de la bonne gouvernance ! Le dialogue est une vertu africaine !

L'écoute active est une qualité des grands leaders !

L'obéissance civile est le 2e pilier du pouvoir en matière de paix et sécurité !

La situation actuelle révèle la crise de confiance entre les citoyens et les gouvernants !

Nous avons le devoir et l'obligation d'établir ce pont pour trouver des solutions qui préservent la paix.

La pandémie covid-19 exige une riposte !

Et si les mesures étaient disproportionnées et aux conséquences psychologiques, sociales et économiques désastreuses ? Définissons ensemble la meilleure formule globale au-delà des aspects sanitaires pour une gestion optimale.

Je présente toutes mes condoléances aux familles endeuillées et témoigne ma compassion avec tous les autres qui l'ont fait. Soutien divin. Le Gabon est notre patrimoine commun ! Cf archives phase citoyenne dialogue politique !

Pepecy Ogouliguende, Expert gouvernance/médiatrice de paix/co-Présidente Panel, Paix et Cohésion sociale Dialogue Politique d'Angondje 2017