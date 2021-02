Congo-Kinshasa: Commémoration - Le Palu a célébré les deux ans de la disparition d'Antoine Gizenga

C'était l'occasion, pour les militants et cadres de ce parti politique, de se remémorer la lutte, les sacrifices et surtout les enseignements du patriarche, qui est l'une des icônes de l'indépendance du Congo et de la lutte pour un Congo uni et prospère, et de se recueillir devant sa tombe.

Des militants et cadres du Parti lumumbiste unifié (Palu), les membres de la famille Gizenga ainsi que des invités se sont retrouvés, le 24 février, à Buma, dans la périphérie de Kinshasa, pour célébrer les deux ans de la disparition du feu le secrétaire général de cette formation politique, le patriarche Antoine Gizenga Fundji. Parmi les invités, il y a eu notamment le fils du premier Premier ministre congolais, François Lumumba, et un responsable de la maison civile du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, dont la présence, dans ces recoins de la capitale a été un honneur pour la Palu et la mémoire de son défunt secrétaire général, Antoine Gizenga.

Cette célébration a été l'occasion pour des centaines de militants de cette formation politique de se recueillir devant la tombe du patriarche Gizenga. Le camarade Michel Lokola a, lui, fait la restitution des travaux de la table ronde organisée à la fin du mois de janvier au centre Bondeko.

La commémoration a également été l'occasion pour le Comité d'actions pour un Palu unique et uni, de remémorer à l'attention de ces militants et cadres du Palu, ce que furent le patriarche Gizenga et sa lutte. Le Pr Jean-Claude Mashindi a, à cet effet, donné lecture de la biographie du feu le secrétaire général du Palu, Antoine Gizenga, ainsi que de toutes les étapes importantes de sa vie et de sa lutte, pour le bien-être des Congolais, qu'il a divisées en quatre étapes. « Bref l'action politique d'Antoine Gizenga, attachée aux valeurs républicaines, son dynamisme, sa clairvoyance et son savoir-faire font de lui une icône de la vie politique congolaise, un personnage historique, et figure emblématique et légendaire de l'histoire de la République démocratique du Congo », a relevé le Pr Jean-Claude Mashindi. Selon ce scientifique et cadre au sein du Palu, on retiendra de feu le patriarche Gizenga, au titre d'héritage légué aux générations futures : l'amour inconditionnel de la mère patrie ; l'unité nationale et l'unité dans l'action politique. « À nous qui sommes ses enfants (disciples) idéologiques, nous devons rester déterminés et disposés à incarner les valeurs acquises de ce géant politique car c'est grâce à lui que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui », a-t-il conclu.