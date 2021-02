Angola: Le GPL à la recherche des opérateurs pour les services de nettoyage de la ville

Luanda — Le gouvernorat de la province de Luanda (GPL) a lancé mercredi la procédure de passation du marché en urgence par contrat aux opérateurs de services publics de nettoyage et de collecte des déchets solides.

Selon une note du GPL envoyée à l'Angop, la procédure fait suite à l'arrêté présidentiel du 23 février, qui autorise les dépenses et officialise l'ouverture de la procédure de passation des marchés en urgence à un montant estimé à plus de 34 milliards de kwanzas pour les services de nettoyage public et de collecte des divers déchets.

La concession des services publics de nettoyage et de collecte des déchets solides est divisée en neuf lots répartis dans les municipalités de Luanda, Icolo et Bengo, Quiçama, Cacuaco, Cazenga, Viana, Belas, Kilamba Kiaxi et Talatona.

La date limite de soumission des candidatures est le 9 mars 2021, et les frais à déposer comme garantie sont fixés à 5%.

Les données de l'entité adjudicatrice publique (EPC) sont offertes par le gouvernorat de la province de Luanda, Irene Cohen n º 1, district d'Ingombota, et le courrier électronique ucp.gpl@luanda.gov.ao., indiqué le document.

