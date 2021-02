Togo: Un personal shopper à Lomé

Judith Gbaliboa Laré, une jeune férue de la mode, fait de sa passion un métier : elle a pour mission d'accompagner ses clients... dans leurs achats.

Il est 8 heures, la journée shopping de Judith Gbaliboa Laré commence. Dans cette boutique de prêt-à-porter elle espère trouver son bonheur : un ensemble tailleur qui pourra répondre aux exigences de l'une de ses clientes.

Judith est une "personal shopper", une experte de la mode qui apporte des services de conseils en shopping, en fonction du style, de la orphologie, du budget et bien sûr en tenant compte des goûts de ses clients. Bref c'est une assistante personnelle qui vous aide à soigner votre image. Sa passion de la mode, c'est sur les bancs de l'université que Judith l'a vraiment découverte :

"J'ai commencé depuis l'université, j"habillais mes amis et je me suis rendu compte que ce que j'aime porter, les gens apprécient beaucoup et quand je ramenais des habits, je les vendais facilement. Et cela me faisait un petit business qui me permettait d'arrondir mes fins de mois. J'étais à l'époque une personne très réservée mais j'arrivais à me démarquer par mon habillement. Après l'université, mes amis ont trouvé des stages et certains ont commencé à travailler. De mon coté, je continuais à les habiller. Et comment je fonctionnais? Eh bien quand je te connais, je fais tout pour te trouver des tenues qui correspondent à ta personnalité, à tes besoins et surtout à ton budget. C'est là qu'on m'a suggéré d'ouvrir un magasin de prêt-à -porter. Mais moi, au fond, ce n'était pas ce que je voulais."

Et ce qu'elle voulait, Judith a fini par lui trouver un nom : personal shopper. Au Togo, c'est un métier certes peu connu et beaucoup n'en voient pas encore l'intérêt - d'où la difficulté de trouver régulièrement des clients.

Mais pour ceux et celles qui connaissent, comme Corine, ils n'hésitent pas à recourir aux services d'un tel assistant personnel :

"J'étais invitée à un évènement et je n'avais pas de temps pour aller au marcher, tourner dans les magasins et trouver une tenue adéquate, raconte Corine. C'est pourquoi, j'ai fait appel à mon personal shopper. Ça s'est très bien passé. Le délai de livraison a été respecté, j'ai été satisfaite, au-delà de mes attentes. Parce que je l'avais appelé pour une tenue et je me suis retrouvée avec quatre tenues différentes. Aussi on n'a eu qu'une seule séance d'essayage. C'est pour dire que le personal shopper est une personne qui connait bien son métier. C'est un service très intéressant surtout quand on n'a pas de personnes autour de soi qui peuvent nous aider à trouver des tenues qui correspondent à nos silhouettes. Pour moi, c'est un service très pertinent."

Nouvelle expérience

Faire appel à un personal shopper, c'est aussi avoir son meilleur allié pour faire du tri dans son dressing. C'est aussi s'autoriser à tenter de nouvelles choses et trouver le style qui répond à sa personnalité. Et pour ce faire, Judith Gbaliboa Laré sait apporter son œil d'experte.

"Quand je rencontre la personne et que j'échange quelques mots avec elle, cela me permet déjà de la cerner. Souvent, le client ne sait pas ce dont il besoin et c'est cela aussi le rôle d'un personal shopper. Que tu puisses capter ce dont le client a besoin. Lorsque tu lui présentes des tenues, qu'il soit comblé. Et moi, c'est toute la gratitude que je tire de ce boulot. Le personal shopper, c'est pas que des achats de vêtements, parce que tu rencontres des clients pour des évènements, pour une occasion spéciale, le client a tellement d'exigences sur sa tenue. Tu ne peux pas acheter n'importe quoi. Ce sont des choses que tu peux parfois acheter ni en boutiques ni au marché. Donc c'est du sur mesure et quand c'est du sur mesure, il vaut mieux aller vers des couturier, des stylistes, des tailleurs etc."

Commandes spécifiques

Pour le sur mesure, Judith recourt à son équipe de tailleurs et de couturiers prête à sublimer ses clients. Ceci permet à ses clients de renouveler leur garde robe grâce aux conseils d'un professionnel qui offre une gamme de vêtements plus adaptés, qui vous vous explique comment porter un chemisier ou une robe de différentes façons.

"Le personal shopper peut aussi être votre meilleur allié pour faire du tri dans votre dressing et vous aider à trouver les basiques incontournables au quotidien. Il peut vous proposer des pièces que vous pourrez juger audacieuses dès lors qu'elles vous feront sortir de votre style habituel et de votre zone de confort. Mais faites-lui confiance et essayez ! Il est fort probable que vous soyez agréablement surprise."

Faire appel à un personal shopper, c'est aussi s'autoriser à tenter de nouvelles choses, et à trouver votre style car il dispose d'un large réseau de partenaires et de magasins dans lesquels il a ses habitudes. L'occasion de découvrir de nouvelles boutiques et de nouvelles marques.