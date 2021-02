Congo-Kinshasa: Candidat vertébré au poste de Questeur du Sénat - Dieudonné Fikiri Alimasi, l'expérience à la portée de tous !

L'élection et l'installation du Bureau Définitif du Sénat sont confirmées pour le 2 mars prochain, conformément au calendrier publié par le Doyen du Bureau d'Age. Après le dépôt des candidatures, l'heure de la campagne a sonné.

Candidat au poste de Questeur, Dieudonné Fikiri Alimasi se met au service du Sénat, à la portée de tous. Profil au contenu costaud. Long cursus d'études universitaires. Expérience professionnelle avérée sur des questions financières, économiques, monétaires et de gestion. Choix idéal pour les Sénateurs

Qui est-il ?

Dieudonné Fikiri Alimasi, né le 10 mars 1955, est Député issu de la circonscription de la Tshopo, depuis 2019, Président National du Front des Nationalistes pour la Solidarité et le Développement et, en même temps, Président du Groupe provincial de la Tshopo au Sénat.

Marié, père de huit enfants, il a été, des décennies durant, au service de la Banque Centrale du Congo, plusieurs fois Conseiller des Ministres des Finances en matières monétaires, Conseiller Economique à la Présidence de la République, Conseiller du Gouverneur de la Banque Centrale.

Plus loin, dans son parcours, il a été Directeur des Etudes, Recherches et Stastiques Economiques dans cette même Institution d'Emission. Il fut l'un des négociateurs du Programme Intérimaire et de cinq revues Macro-économique du Programme Economique du Gouvernement.

Il a été Président du Comité d'Experts du Gouvernement et Gouverneur suppléant aux Assemblées Annuelles de la Banque Africaine de Développement et de la Banque Mondiale.

Mieux connu pour son tempéramment posé, son sérieux et son abnégation dans le travail, Dieudonné Fikiri Alimasi a assumé des fonctions de Directeur de cabinet au Ministère de l'Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Directeur de l'Hôtel des Monnaies, Directeur de cabinet du Ministre du Plan et Révolution de la Modernité.

Il a géré la Trésorerie générale de la Banque Centrale, 2006-2010 et fut désigné Directeur Provincial de la Banque Centrale du Congo à Kisangani en 2011.