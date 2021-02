Algérie: Le mot d'ordre "Dawla madania Machi Askaria" n'est pas inspiré du congrès de la Soummam

Alger — L'assimilation du mot d'ordre "Dawla madani Machi Askaria" à "la primauté du politique sur le militaire", énoncé dans les résolutions du Congrès de Soummam, est une "escroquerie majeure", a indiqué Samir Bouakouir, conseiller du premier secrétaire national du parti du Front des forces socialises (FFS), dans une contribution parue jeudi.

Samir Bouakouir a souligné, dans sa contribution, publiée sur sa page facebook et sur les colonnes de quotidiens nationaux, que "Dawla madani Machi Askaria (Etat civil et non pas Etat militaire)" n'est pas "une inspiration soummamienne" et que "l'escroquerie majeure" réside dans son assimilation "avec celui énoncé dans les résolutions du congrès de la Soummam, à savoir la "primauté du politique sur le militaire" qui ne postulait en aucune manière "l'éloignement du militaire du processus décisionnel politique".

Ainsi, ce mot d'ordre "introduit insidieusement dans le Hirak", après la chute du régime de Bouteflika, en chassant le mot d'ordre initial "Djeich-chaab, Khawa-khawa", charrie une "charge historique" qui, ramenée à la réalité algérienne, vise à replonger le pays dans les années 1990", écrit le conseiller du premier secrétaire du FFS.

Le principe de "la primauté du politique sur le militaire", émanant du Congrès de la Soummam, "ne signifie pas autre chose que la mise en œuvre d'un processus politique démocratique avec l'engagement et l'accompagnement de l'Institution militaire", lit-on encore dans la contribution de Samir Bouakouir, considérant que c'en est une "une nécessité historique, urgente et vitale", pour préserver la paix civile, en finir avec les "révolutions de palais" et restituer enfin l'Etat à la Nation.

M. Bouakouir pense que la confusion "sciemment entretenue" entre les deux mots d'ordre vient "dissimuler et nourrir cette alliance objective, conjoncturelle, entre les partisans de +Califat islamique + et ceux de + Tamazgha+", qui ont le "même acharnement pour déconstruire la conscience nationale et délégitimer le premier novembre 1954".

Samir Bouakouir a souligné, dans sa contribution, que la notion "Tamazgha" projette "non pas un ensemble nord-africain inter-étatique", mais un "vague espace géo-culturel et politique qui présuppose la dissolution des cadres nationaux". Il ajoute qu'elle rejoint la notion "Califat islamique" "en cherchant à encourager et à organiser les dissidences tribales, ethniques et régionalistes".

Le conseiller du premier secrétaire national du FFS a conclu sa contribution par appeler à "raviver l'esprit nationaliste du 22 février 2019, aujourd'hui perverti", pour que puisse émerger, estime-t-il, "une vraie force politique, patriotique et démocratique qui aura pour tâche de parachever le projet national".