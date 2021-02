Sahara Occidental: L'AARASD convaincue que la mobilisation des Sahraouis aboutira à l'indépendance

Paris — L'Association des amis de la République arabe sahraouie démocratique (AARASD-France), a salué, jeudi, la détermination du peuple sahraoui, l'assurant que sa "sagesse et mobilisation lui permettra de créer un rapport de force qui conduira vers une solution politique respectueuse du droit à la décolonisation et l'indépendance".

Dans un communiqué publié à l'occasion de la célébration du 45e anniversaire de la proclamation de la RASD, le 27 février, l'Association a souligné que cette année est "particulière" puisque, dit-on, les Sahraouis "se sont levés avec courage" pour reprendre la lutte armée suite à la rupture par le Maroc du cessez-le-feu, vieux de 30 ans.

"Cher président Brahim Ghali, chers Sahraouis, nous sommes sûrs que votre détermination comme votre sagesse vous permettront de créer un rapport de force qui conduira vers une solution politique respectueuse du droit de la décolonisation, c'est-à-dire la mise en œuvre d'un referendum d'autodétermination conduisant à votre indépendance", lit-on dans le même communiqué.

"Comme vous, nous nous souvenons parfaitement de cette date du 27 février 1976, le jour correspondant à la naissance de la RASD, d'où vient le nom de notre association. A vos côtés nous avons défendu en France et en Europe votre droit à l'autodétermination et comme au premier jour nous sommes restés solidaires et convaincus de votre indépendance", ajoute-t-on.

Enfin, l'association conclut: "avec tous les Sahraouis, ceux que sont sur le front, dans le territoire encore occupé de la RASD, les réfugiés et tous ceux et celles dispersés en Europe et en Afrique, nous fêtons votre République et proclamons vive l'indépendance de la République Arabe Sahraouie Démocratique".