Algérie: Benbouzid - Importance de la solidarité entre les pays pour vaincre la Covid-19

Alger — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a souligné jeudi à Alger, l'importance de la solidarité entre les pays dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et ses conséquences socio-économiques.

"Arriver tous ensemble et en conjuguant nos efforts, à enrayer les méfaits de la Covid-19, et freiner donc cette catastrophe sanitaire dont souffre l'humanité entière, serait de notre point de vue, un formidable moment de solidarité internationale et un indéniable sursaut collectif de l'humanité", a indiqué M. Benbouzid lors d'une conférence internationale sur le projet " Réponse solidaire européenne à la Covid-19 en Algérie ".

M.Benbouzid a exprimé, dans ce sens, son souhait de "faire du vaccin contre la Covid-19 un bien public mondial répondant à quatre principes clés", à savoir "le partage des données et des résultats de la recherche, la garantie d'un accès équitable pour tous, la garantie d'une production rapide et en masse et la garantie d'un prix juste".

Après avoir évoqué les conséquences sanitaires, économiques et sociales de la pandémie, le ministre a indiqué que cette crise sanitaire a "affecté plus de 112 millions d'êtres humains à travers le monde et causé près de 2,5 millions de décès", rappelant qu'en Algérie,"la Covid-19 a affecté depuis l'apparition du premier cas à ce jour, 112.461 personnes et en a tué 2.970".

A noter, le projet "Réponse solidaire européenne à la Covid-19 en Algérie "s'inscrit dans le cadre de l'initiative de l'Union européenne" Team Europe "d'appui aux pays partenaires dans leur lutte contre la pandémie, pour laquelle a mobilisé une enveloppe financière de 75 millions d'euros de son budget de coopération avec l'Algérie, dont 43 millions d'euros sont destinés à l'acquisition d'équipements médicaux, et 32 millions d'euros à un appui à la reprise économique.