Ile Maurice: Géraldine Aliphon - Battante jusqu'au bout

Géraldine Aliphon, 44 ans, fondatrice et directrice d'Autisme Maurice, est décédée hier après deux semaines d'hospitalisation à l'hôpital Jeetoo où on lui a découvert une maladie fulgurante et incurable. Cette ancienne élève du Lorette de Curepipe, à la foi ardente, avait entamé une carrière dans la police. C'est d'ailleurs là qu'elle a rencontré Mike Aliphon qu'elle a épousé en l'an 2000. Ils ont eu deux enfants, Anaïs, 18 ans et Evan, 16 ans.

Etant mère d'un enfant autiste et réalisant qu'il y avait une absence d'encadrement et de prise en charge pour ces enfants à Maurice, en 2009, elle démarre l'association avec six autres parents d'enfants autistes. Ils animent leur première classe à Beau-Bassin avec dix élèves. Les activités de l'association l'absorbant de plus en plus, elle quitte la police pour s'y consacrer entièrement.

En 2011, elle rencontre les membres d'Autisme Réunion et fait des arrangements pour que certains d'entre eux viennent former les éducateurs de l'association et les parents d'enfants autistes. Mue par une force extraordinaire, elle réussit avec peu de moyens à mettre sur pied le premier centre de diagnostic pour l'autisme à Maurice. Centre qui ferme pour des raisons de manque de financement mais que cette battante réussit à rouvrir à la fin 2018 dans les locaux de la clinique Wellkin. Selon un proche qui lui a rendu visite récemment, Géraldine Aliphon s'est battue jusqu'au bout. Ses funérailles auront lieu aujourd'hui à 15h30 en l'église de Notre-Dame à Montagne Longue et l'inhumation se fera ensuite au cimetière de Notre-Dame.