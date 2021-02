Madagascar: Henintsoa Ny Aina, la jeune prodige de l'électronique malgache

Lauréate à plusieurs reprises de nombreux concours consacrés à l'électronique et à l'informatique, la jeune étudiante de 20 ans ne compte pas s'arrêter à mi-chemin et vise encore loin dans cette aventure considérée comme celle des hommes.

Prodige. C'est ce qu'on peut qualifier de Ny Aina Henintsoa Ranaivojaona. Après son baccalauréat série D obtenu en 2016, elle a décidé de poursuivre ses études en électronique à l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo (ESPA), à Vontovorona. Elle est l'unique fille de sa classe, composée d'une vingtaine d'élèves. Ils étaient près de 2.000 à passer le concours, mais, Henintsoa s'est distinguée et titille les hommes de sa classe. Comme le domaine des sciences et de la technologie est encore taxé comme celui des hommes, Henintsoa veut changer le regard porté sur les femmes dans cette discipline. « Je suis pour l'autonomisation des femmes malgaches dans la science et je souhaite que les jeunes filles aient accès à une meilleure éducation », a-t-elle déclaré.

Médecine électronique. Après ses études à Madagascar, elle ambitionne de continuer ses études sur la médecine électronique à l'étranger, notamment aux Etats-Unis ou au Japon, ces pays qui offrent la meilleure éducation à la robotique et à l'intelligence artificielle. « J'aime bien aider la communauté. Le domaine de la médecine me tient particulièrement à cœur. Plus tard, j'ambitionne de créer des appareils électroniques-médicaux, à l'exemple d'un respirateur artificiel, pour renforcer le système de soin à Madagascar », continue la jeune fille. Passionnée par ce qu'elle fait, Henintsoa engrange les prix. En effet, avec trois autres étudiants de l'ESPA, ils ont remporté le premier prix du concours Sciences, Technologies, Ingénieries, Mathématiques (STEM), dans la catégorie « Dessin Animé » où ils mettaient en avant les femmes et la robotique « Bao et la robotique ».

Elle a participé au programme «Let Us Learn» en tant qu'ambassadrice de L'UNICEF en 2018. La jeune fille est très impliquée dans les activités d'Ikala Association STEM. En 2018, Henintsoa et Ny Avo ont remporté un projet organisé par le ministère de l'Eau, de l'Énergie et des Hydrocarbures, qui consistait à l'élaboration d'un traqueur solaire pour l'exploitation de l'énergie solaire. Elle a aussi remporté le deuxième prix du concours de dissertation organisé par Ikala Stem sur le thème « Les jeunes femmes et filles en STEM ».

Leader. Engagée, elle l'est. En novembre 2019, Henintsoa et quelques amis ont décidé de créer le club EIL (Electronics is life) pour initier les jeunes en électronique, en robotique et en informatique. « Notre objectif est de donner de l'opportunité aux jeunes d'étudier l'électronique et de les former sur le coding informatique. Nos séances sont axées sur la formation des membres sur les bases de l'informatique et de les inciter à créer des projets innovants dans les domaines de la robotique, informatique et électronique », a expliqué Henintsoa, la fondatrice d'EIL. Ce sont les collégiens et lycéens qui sont les membres du club. Les 7 et 8 avril prochains, le club organisera une exposition axée sur l'agriculture, l'environnement, la communication, la santé, la lutte contre la Covid-19 et la domotique.