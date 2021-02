Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « Quels sont les défis de la famille aujourd'hui ? » de Michel Emile Mankessi

Le souci de ne pas séparer les sciences humaines de la vie réelle a amené l'auteur de cet essai édité par Publibook à s'intéresser à une question toujours d'actualité, la famille. Découvrons les défis qu'il propose de relever sur ce secteur clé de la société.

Michel Emile Mankessi traite de la question de la famille (aujourd'hui) en tant que philosophe de l'éducation, de l'éthique et de la politique. Il considère la famille, d'un point de vue sociétal, comme le lieu par excellence de production du capital humain. Les ressources humaines d'une nation doivent en grande partie leur qualité et performance du milieu familial et scolaire.

L'école, affirme l'auteur, ne remplace pas la famille. Comme le déclare aussi Wilfried Nsondé, un autre écrivain congolais, « la famille est essentielle ». Comment peut-elle être un véritable lieu d'épanouissement pour l'enfant, l'ado, l'adulte ou l'acteur social de demain ? c'est à cette question que veut répondre l'essayiste.

L'auteur dans cet essai relève que « la famille est en face des problèmes qui entraînent des changements anthropologiques et culturels que connaissent nos sociétés. Ces problèmes appellent à un discernement. Les responsables de l'éducation doivent donc être les premiers à être renseignés et informés sur les problèmes sociaux et pédagogiques afin de relever les défis de l'éducation » (p.17). Il s'agit en effet de renforcer le lien triangulaire, famille-école-société.

Les parents qui sont les premiers responsables et éducateurs sont tenus de connaître les réalités auxquelles leurs enfants sont confrontés dans la société et à l'école pour mieux pallier les déficits ou écueils. L'accompagnement et le soutien parental sont indispensables pour l'épanouissement moral, intellectuel et social de chaque enfant. Cela est même reconnu parmi les droits fondamentaux de l'enfant, conformément à la charte de l'Unesco. D'ailleurs, dans toute civilisation ou société, les us et coutumes prônent ce principe, même chez les animaux (à quelques exceptions près).

Selon la législation scolaire au Congo-Brazzaville par exemple, la scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de seize ans pour tout enfant. Ce cadre juridique est établi pour permettre à chaque citoyen de bénéficier d'une certaine instruction de base. Car, la société n'attend pas seulement des hommes, mais aussi des hommes bien éduqués, capables d'affronter la vie. Le rôle de la famille est de faire que l'enfant devienne meilleur, en l'éduquant et en le faisant entrer dans la sagesse. Il s'agit entre autres d'accompagner, en connaissance de cause, l'orientation scolaire de l'enfant, prévenir les enfants des faiblesses de la société, leur apprendre à avoir un esprit critique et à acquérir les aptitudes qui leur rendront responsables, utiles et sociables.

L'Etat a également la plus grande responsabilité, rappelle l'auteur, de créer et de promouvoir les conditions de protection, d'émancipation et de socialisation des enfants, particulièrement ceux dont la vulnérabilité a été accrue par les crises politiques (réfugiés, orphelins de guerre, enfants soldats, etc.), la misère des familles causée par des pesanteurs sociales, les catastrophes naturelles (érosion, inondation... ), une santé précaire (drépanocytose, sida, épidémie, etc.) et les crises morales (émissions licencieuses, proxénétisme, et abus sur mineurs... ).