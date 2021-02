Madagascar: Huawei - Rencontre avec les étudiants malgaches de Wuhan

Une quinzaine d'étudiants malgaches, dans la ville de Wuhan-Chine, ont eu le privilège de discuter avant-hier avec Jason Xiahesheng le PDG de Huawei East-Africa. Placée sous le thème « Together for a better Madagascar », la réunion par vidéoconférence était surtout une occasion de discuter sur les activités de Huawei et des possibilités de stages ou d'emplois pour les étudiants malgache.

Ce haut responsable de Huawei n'a pas manqué d'encourager tous les étudiants malgaches en Chine à œuvrer pour le développement de Madagascar à travers la technologie numérique. Il a, notamment, partagé différents cas où HUAWEI a fourni des solutions TICs en Afrique, comme au Ghana et à Madagascar, grâce à différents projets qui permettent d'apporter la connectivité en zone rurale.

Jason Xiahesheng a aussi évoqué la réussite chinoise dans la gestion de la crise sanitaire de Covid-19, grâce à la technologie du télétravail. « Huawei a eu recours à cette technologie en apportant le numérique à chaque personne, maison et organisation pour un monde meilleur et connecté », a-t-il déclaré. La vision de Huawei est d'apporter le numérique à chaque personne, maison, organisation pour un monde meilleur, connecté et intelligent. Présent lors de cette rencontre, l'ambassadeur de Madagascar en Chine, Jean Louis Robinson n'a pas manqué de parler du rôle important joué par Huawei dans le développement des nouvelles technologies.