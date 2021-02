Madagascar: Street photography - « Miaina », une bouffée d'air photographique par Nantenaina Fifaliana

La période de la covid-19 ? Incontestablement, les sept mois les plus intenses que Madagascar ait jamais connus. Angoisse, attente, deuil, frustration, claustrophobie, repos, combat... il a fallu être fort. Et pour les artistes, cela a été une grande source d'inspiration.

La créativité a pris le dessus pour leur permettre de survivre et être témoin de l'histoire. Entre les peintres, les écrivains et les cinéastes, les photographes ont également tutoyé la situation. Parmi eux se trouve Nantenaina Fifaliana. Réalisateur de film, il porte également la casquette de photographe et donne une bouffée d'air à travers son expo-photo « Miaina ». Une exposition de street photography mettant en avant une population en action, montrant plusieurs facettes sous de multiples coutures.

Faire beaucoup avec presque rien, a été le lot de presque tout le monde. « Miaina » relate à travers dix clichés une période avant, pendant et après confinement. L'artiste ne change pas de registre et montre une fois de plus la beauté dans la simplicité. Tout comme le titre de l'exposition, Nantenaina Fifaliana de raconter que « j'ai choisi " miaina " parce que cela a été un moment très difficile à vivre. Parce que, quand les choses assez difficiles de 2020 sont derrière nous, nous pouvons nous permettre enfin de respirer. Pratiquement, la bouffée d'air quand on enlève le masque est salutaire. » A partir de ce soir, durant le vernissage, les photos de Nantenaina Fifaliana trônent sur les murs du Chick'n Art Ankorondrano. Passionnés, soyez au rendez-vous !