Madagascar: Approvisionnement en eau dans l'Androy - Les machines de désalinisation déjà au port de Toamasina

La piste du dessalement pour résoudre les problématiques d'approvisionnement en eau dans la région Androy continue. Le Conseil des ministres de mercredi 25 février dernier a donné d'autres informations concernant cette initiative.

En effet, « le Conseil des ministres de mercredi 25 février 2021 a adopté la communication sur l'avis d'appel d'offres relatif au transport des machines de désalinisation». Lesdites machines devraient donc être acheminées dans cette partie du pays pour y former une (ou des) usine(s) de désalinisation. Le rapport du Conseil des ministres de mercredi dernier a également fait savoir que les machines en question sont déjà au port de Toamasina. A en croire l'Exécutif, la mise en place de ou des usines de désalinisation ne devrait plus être pour longtemps. Si les quelques informations obtenues à ce sujet donnent de l'espoir aux populations concernées, on ne sait toutefois pas encore le type de désalinisation opté par le gouvernement pour la région Androy.

Un choix stratégique qui devrait avoir des impacts sur le coût - pour le gouvernement - non seulement de l'installation de l'usine mais surtout du litre d'eau douce obtenu. Réputée pour être énergivore et très coûteuse, la désalinisation est surtout utilisée dans les pays qualifiés de « riches où l'énergie est abondante et bon marché ». Le projet de mettre en place une (ou des) usine(s) de désalinisation dans la région Androy est donc un défi en tout point pour la Grande Île. A suivre.