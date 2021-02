Madagascar: ART contemporain - Beyond All You Are Mine à Hakanto Contemporary

Les œuvres de trois artistes sont exposées à Hakanto Contemporary, sis à la Galerie Alhambra Ankadimbahoaka du 27 février 2021 au 16 mai 2021. Il s'agit, entre autres, de mentalKLINIK, de Temandrota et de Rina Ralay Ranaivo.

Ils sont trois pour affirmer, à travers cette exposition de groupe, que nous sommes toujours ensemble, inspirés et vivants. Beyond all you are mine, signifie : au-delà de tout, tu es mien pour les plus francophones d'entre nous. « Une affirmation joyeuse dans un temps où le futur est incertain... » selon les mots de Joël Andrianomearisoa, l'artiste qui a proposé cette exposition. Pour découvrir cet univers étrange mais envoûtant, le vernissage se tiendra ce samedi 27 février 2021 de 14 h à 18 h. Ensuite, les portes de Hakanto Contemporary resteront ouvertes jusqu'au 16 mai 2021 pour ceux qui ont soif de voyages et d'explorations.

Les artistes. Le premier, MentalKLINIK est un duo, basé à Istanbul et Bruxelles. Yasemin Baydar et Birol Demir privilégient les contrastes et les contradictions dans leurs installations afin d'interpeller le spectateur et l'emmener vers une expérience festive, mais toujours suggestive. Le duo invite les visiteurs à se questionner sur son amour pour Antananarivo. Lors de la visite de l'exposition hier, on est tombé sur une œuvre de MentalKLINIK inspirée du manque de lumière dans la ville des Mille. Temandrota quant à lui est localisé à Antananarivo. Cet artiste aime jouer avec des matières peu conventionnelles comme les bouses de zébu et les déchets pour créer des œuvres au caractère paradoxal. Et enfin, Rina Ralay Ranaivo, plus connue dans le milieu de la photographie et de l'installation, est également de cette exposition. « L'artiste invoque dans sa pièce Chapitre I, ses fantasmes, nos ancêtres, et l'Histoire, le long d'un fleuve imaginaire à traverser » d'après la description faite par Joël Andrianomearisoa.

Concernant Hakanto Contemporary, il s'agit d'un espace assez récent. Selon Joël Andrianomearisoa, initiateur de ce lieu, l'objectif est de contribuer aux dialogues entre les scènes artistiques locales et internationales, tout en affirmant le caractère unique de la culture malgache.