Madagascar: Société Générale Madagasikara - Un espace dédié aux PME opérationnel

Société Générale Madagasikara poursuit les actions pour le développement des petites et moyennes entreprises. La banque met en place la Maison de la PME dont la mission, comme son nom l'indique, réside dans l'accompagnement multidimensionnel des PME et la mise en place d'un financement adapté.

Réponse concrète. Née d'une volonté conjointe du Groupe Société Générale et de ses partenaires locaux d'apporter une réponse concrète aux problématiques de suivi et de financement des PME à Madagascar, la Maison de la PME est ouverte à toute personne souhaitant créer ou développer son entreprise ainsi qu'à toutes les PME existantes, qu'elles soient clientes de SG MADA ou non, bancarisées ou pas. L'un des avantages majeurs de la Maison de la MPE réside dans l'accompagnement et la prise en charge des besoins de l'entreprise depuis l'étape de création, en passant par la structuration, la formalisation et l'appui à la recherche de financement.

Il s'agit aussi d'un espace d'accueil convivial pour des rendez-vous avec d'autres PME, la maison dispose d'un espace de coworking pour faciliter les réunions à distance. La Maison de la PME joue, par ailleurs, le rôle de canal d'accès à de multiples partenaires, un espace aménagé afin de faciliter le réseautage via des animations et des formations sur place, avec un suivi des modules de formation.

Espace conseil. Cet espace offre plusieurs services permettant d'accueillir et d'accompagner tout entrepreneur local et étranger désireux d'accroître le potentiel de son entreprise, en mettant à sa disposition un espace-conseil adapté, avec l'appui de plusieurs partenaires. Comme les organismes, institutions et programmes offrant des appuis aux PME, les organisations intermédiaires regroupant les entrepreneurs malgaches, les cabinets de conseils et centres de formation, les compagnies d'assurance.

« Les petites et moyennes entreprises africaines sont au cœur du développement des économies africaines, elles représentent 90% des sociétés privées et une ébauche de la majorité de la population. C'est pour cette raison qu'elles sont incontournables, notamment dans l'émergence du croisement africain et dans l'accès large à l'emploi. C'est pour cette raison que la Société Générale se donne pour objectif de mieux les accompagner et de les financer, et inscrit cette ambition dans le cadre de son initiative stratégique pour l'Afrique, «Grow With Africa » a déclaré Zdenek Metelak DG de la Société Générale Madagasikara lors de l'inauguration de cet Espace PME.