Madagascar: Sab Nam - Manjaka Lalao et AST Tana champions

L'équipe de Manjaka Lalao et celle de l'AST Tana ont remporté la victoire du tournoi de football organisé par l'association MPIKITRA et la Commune Rurale de Sabotsy Namehana. Les grandes finales de la catégorie vétéran ont eu lieu le week-end dernier sur le stade Herisetra Rafanodina.

Chez les Supers vétérans plus de 45 ans, Manjaka Lalao a défait AMI Mahamasina sur le score de trois buts à un, tandis qu'AST Tana a laminé KFA Analamahitsy par deux à un, chez les plus de 50 ans. Une somme de 900.000 ariary a été offerte aux clubs champions accompagnée d'une coupe et des médailles pour chaque joueur. Les vice-champions, eux-aussi, ont eu leur récompense. Cette dernière journée du tournoi a été exceptionnelle puisque deux grands footballeurs, à l'instar de Njiva qui venait de terminer son bail avec le Nong Bua en Thaïlande et Christian Kely, qui était une ancienne star de l'équipe nationale, ont honoré les matches par leur présence. La prochaine saison va commencer bientôt, tandis que celle des jeunes a été déjà ouverte depuis le mois de février.

Le tournoi de football se poursuit donc dans la commune avec le tournoi baptisé « Avotra » pour les catégories jeunes, notamment les U13, U15 et U17. La commune de Sabotsy Namehana est une des communes experte en éducation des jeunes dans le sport. Ainsi, la commune possède même un club nommé AC Sabnam, qui a déjà été sacré champion de Madagascar de football féminin à plusieurs reprises. Cette implication pour le sport ne se limitera pas uniquement au football car le rugby sera également de la fête à partir de ce week-end.