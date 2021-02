Congo-Brazzaville: Economie locale, faites vos jeux !

L'économie locale se joue aussi dans un parc d'attractions, entre toboggans, karts électriques, petit train ou balançoires. Le temps d'un après-midi on y parle de café, de savons, de confitures, de manioc, de piments ou de chips de banane plantain. On y entend le bruit des vagues et les rires des enfants. Bienvenue à la Mwana Party !

Le concept « Mwana Party » a connu sa quatrième édition au parc d'attractions Sofia Beach à Pointe-Noire. C'est face à l'océan Atlantique que se déroulent en effet ces rencontres professionnelles dont les thématiques sont sans cesse renouvelées. Si les précédentes éditions avaient offert un véritable espace de rencontres aux artistes locaux puis aux créateurs de mode et enfin aux métiers du droit, cette 4e Mwana Party rassemblait, en cette mi-février, certains artisans et producteurs locaux ponténégrins.

Car, à l'évidence, les produits de notre 242 connaissent depuis quelques années un véritable essor nous encourageant à consommer Congolais ! Du Café Eric Arabica aux Mako Chips des Mamans du Mayombe, des Délices de Nad à la Maniocquerie du Congo en passant encore par Paradice Bio ou Agrideck Congo, les producteurs ont exposé ainsi leur savoir-faire pour modifier nos habitudes de consommations, boostant par là même notre économie locale. Outre la présence de la ferme pédagogique Agriloango et celle de la Ferme Mathann ou encore de Shop Union, il était également question d'esthétique et produits naturels à l'image de Marlou's Beauty ou Dodo Cosmétics, de savons bios avec la Savonnerie Vivier ou les Savons Elia & Will.

A Ponton La Belle, lors de ces évènements, ce ne sont pas simplement des cartes de visites qui s'échangent mais des liens d'amitiés qui se tissent. « Ce concept est un espace de rencontre convivial, je peux même dire familial car les enfants des participants y sont les premiers invités pour jouer librement dans le parc.

Au-delà des échanges professionnels, on se retrouve donc toujours un peu comme une grande famille autour du buffet. Les artistes ont ainsi pu se voir en dehors des concerts, les créateurs de mode en dehors des défilés, les métiers du droit en dehors des tribunaux. C'est franchement cool. La prochaine Mwana Party ? Je ne sais pas encore, peut être que ce sera pour le cinéma car il y a ici à Pointe-Noire des gens qui font avancer considérablement le 7e Art », explique Zina Hope, co-organisatrice avec Sylvie Potignon, qui dirige Sofia Beach, de ce concept inédit dont les enfants sont au final le plus beau trait d'union.