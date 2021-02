Gabon: Koula-Moutou / Iboudji - Le calvaire des automobilistes

La route reste et demeure encore un réel problème au Gabon. A l'intérieur du pays, la situation interpelle plus d'un. Les plaintes des automobilistes et des voyageurs sont légion. Dans la province de l'ogooué-Lolo, partir de Koula-Moutou Iboudji, est un parcours de combattant. La délégation qu'accompagnait le gouverneur Jean Bosco Assingabagni dans sa prise de contact et sensibilisation sur la pandémie en a fait l'expérience.

Koula-Moutou- Iboudji 125 km séparent les deux communes de l'Ogooué-Lolo. Rallier les deux cités logovéennes est un calvaire en saison des pluies. Les plaintes des voyageurs , pire des automobilistes sont légions. Le gouverneur de la province Jean Bosco Assingabagni a touché du doigt ces réalités que vivent les populations "Nous avons véritablement touché du doigt les problèmes de la route. Il y a des bourbiers, des ponts de fortunes..." reconnait le gouverneur.

Les grandes pluies n'ont pas fait de cadeau à la délégation du gouverneur. Il faut s'armer de courage pour rallier Iboudji partant de Koula-Moutou. Il faut avoir tous les outils nécessaires et adéquats pour venir au secours aux véhicules embourbés." C'est le parcours du combattant comme vous pouvez le voir. Les grandes pluies ont davantage compliqué notre situation. Nous allons faire de notre mieux pour nous en sortir. Nous allons y arriver" confie un homme avec une machette en main, tentant de donner une bonne direction à la roue.

C'est épuisant et palpitant, laisse entendre un des conducteurs.La route Koula-Moutou-Iboudji longue de 125 Km est un chemin de croix pour les voyageurs, qui parfois, ne savent plus à quel saint se vouer. "On va encore faire comment ? Les décideurs savent les réalités que vivent les populations à l'intérieur du pays. Ils ont parlé de la Transgabonaise. On attend, on verra bien" lâche un villageois comme dépseré par la situation.

Les Gabonais sont suspendus au projet de la trans gabonaise. Un projet qui, s'il aboutit, va apporter un ouf de soulagement pour les populations de nombreuses provinces. Le gouverneur Jean Bosco Assingabagni le souhaite ardemment , comme c'est le cas des populations.