Cote d'Ivoire: Lancement de la rénovation du lycée professionnel d'Adzopé - Patrick Achi salue la vision de Brice Kouassi

Le ministre d'État Patrick Achi, président du Conseil régional de la Mé a salué à Adzopé lundi 22 février 2021, Brice Kouassi, Secrétaire d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour sa vision, à l'occasion du lancement par l'entreprise de travaux publics, Omni-Travaux, des travaux de réhabilitation du Lycée professionnel d'Àdzopé, Patrick Achi, président du Conseil régional de la Mé s'est réjoui du lancement de ces travaux de rénovation de cet établissement.Il a salué le Secrétaire d'État Brice Kouassi pour sa vision et à souhaité à la structure Omni-Travaux, bon vent dans la réalisation des travaux.

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la formation technique et professionnelle, adoptée par le Gouvernement le 28 décembre 2016. La réforme prévoit entre autres, la réhabilitation des infrastructures et la rénovation des plateaux techniques des 76 structures publiques du dispositif de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Ceci, dans la perspective d'une amélioration de la qualité de la formation et de l'employabilité des formés du système, en rapport avec le secteur privé productif.

« Le Programme consiste également à la construction, sur toute l'étendue du territoire national, d'établissements de formation professionnelle pour rapprocher l'offre de formation des populations. Ces investissements importants permettront d'améliorer l'employabilité des formés et d'accroître la capacité d'accueil des établissements publics de la formation professionnelle en la faisant passer de 35 000 apprenants par an actuellement à 70 000 en 2025 . Vous comprenez aisément ma grande joie de voir le démarrage effectif des travaux de réhabilitation du Lycée Professionnel d'Adzopé qui bénéficie de ce programme de renforcement de notre dispositif de formation. Construit en 1953, cet établissement a été ouvert en 1954 sous l'appellation de Centre de Formation Professionnelle d'Adzopé. En 2006, il a été transformé en Collège d'Enseignement Technique pour répondre au besoin de Formation en BT. Aujourd'hui, pour embrasser les filières industrielles, l'ARRÊTE 2018-007 du 27 FEVRIER 2018 transforme le CET d'Adzopé en Lycée Professionnel », a expliqué et retracé le Secrétaire d'État Brice Kouassi.

Brice Kouassi : les travaux vont coûter 4,8 milliards de FCFA »

Les travaux de réhabilitation seront réalisés par la structure Omni-Travaux, filiale de la societé Snedai . La capacité actuelle de l'établissement est de 590 pensionnaires. Les travaux vont consister à la réhabilitation des bâtiments, à la réhabilitation des équipements; la construction de nouvelles infrastructures de sorte à ce que soient introduites de nouvelles filières de formation, notamment en menuiserie aluminium, mécano-soudure et plomberie sanitaire et la formation au BT industriel.

Les travaux vont durer 18 mois et coûteront environ 4 milliards 880 millions F CFA, selon le secrétaire d'État Brice Kouassi.