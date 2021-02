Cote d'Ivoire: Covid-19 en milieu scolaire - Kandia Camara lance la distribution des masques dans les écoles ivoiriennes

Dans le cadre du renforcement des capacités des structures scolaires pour la prévention et le contrôle de l'infection à la Covid-19 en milieu scolaire, le ministre ivoirien de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara, a officiellement lancé le mercredi 24 février 2021 au collège moderne Sogefiha, d'Abidjan-Abobo, la distribution des masques dans les écoles, collèges et lycées du pays, en présence de Marc Vincent et Jean-Marie Vianney Yameogo, respectivement représentants résidents de l'UNICEF et de l'OMS, ainsi que de Bleu Charlemagne, président de la FIMADA.

Au cours de cette cérémonie de lancement, le ministre Kandia Camara a réceptionné des masques offerts par des partenaires de l'éducation nationale, comme l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé (OMS),la Fédération Internationale de Maracana Associations(FIMADA) et les a remerciés pour leur contribution dans la lutte contre la pandémie à Coronavirus en milieu scolaire. Ce sont 1,8 millions de masques offerts par l'UNICEF, 80 mille masques et 1 000 flacons de gel hydroalcoolique offerts par l'OMS, ainsi que 10 mille masques par la FIMADA.

Après avoir réceptionné et remis ces dons à Glas Marie-Claire, Directrice régionale de l'éducation nationale(Dren) Abidjan 4, qui s'en chargera de la distribution aux établissements, le ministre Kandia Camara a dit : « La sécurisation de l'environnement scolaire est notre obsession depuis toujours, et particulièrement dans ce contexte où la maladie à Coronavirus sévit. Nous avons mis un point d'honneur à préserver l'école afin qu'elle ne devienne un foyer d'incubation de la pandémie. Notre approche a été constamment réadaptée, comme tout récemment face à la recrudescence épidémique de la Covid-19.

Conformément aux nouvelles directives éditées par le Conseil National de Sécurité (CNS), en sa session du 21 janvier 2021, nous avons décidé de renforcer les capacités des structures scolaires pour la Prévention et le Contrôle de l'Infection à la Covid-19. Plus que vos charges à la tête de vos organisations, nous trouvons la source de votre engagement dans l'humanisme qui caractérise chacun de vous. Si nous sommes parvenus à limiter les dégâts et à assurer le droit inaliénable de nos enfants à l'éducation, nous le devons à votre sollicitude inlassable».

Au nom des structures donatrices susmentionnées, le représentant-résident de l'UNICEF, Marc Vincent, a donné les raisons de ces dons, puis de réitérer son soutien au ministre Kandia Camara dans la lutte contre la Covid-19 en milieu scolaire. Selon l'OMS, le système éducatif ivoirien enregistre déjà 8% des cas confirmés de Covid-19 depuis le début de la pandémie.