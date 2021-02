Afrique: Changer la donne pour les femmes et les filles victimes de la crise de Cabo Delgado au Mozambique

Alors que les gouvernements et les communautés se sont mobilisés pour lutter contre la pandémie de la COVID-19 en 2020, d'autres crises humanitaires causées par des conflits et des catastrophes naturelles se sont poursuivies sans relâche. C'est la situation à laquelle est confronté le Mozambique, un pays qui était encore aux prises avec l'impact dévastateur de deux cyclones en 2019 lorsqu'une tempête tropicale et un autre cyclone ont frappé récemment - au milieu du violent conflit qui sévit dans sa partie nord.

Dr Julitta Onabanjo, Directrice régionale du FNUAP pour l'Afrique orientale et australe

Au Nouvel An, plus de 1,3 million de Mozambicains avaient besoin d'aide humanitaire et de protection.

La pointe nord du Mozambique, la terre riche en ressources de la province de Cabo Delgado, présente une énigme croissante. Dans cette province s'est développée l'une des crises les plus complexes et les plus stratifiées du continent, qui a un impact sur la vie de millions de personnes, en particulier des femmes et des jeunes filles. De la pandémie de la COVID-19 aux inondations et aux épidémies de maladies connexes, en passant par le conflit en cours qui entraîne des déplacements massifs de population, la province est une véritable tempête d'instabilité.

Depuis le début du conflit en 2017, plus de 2 000 personnes auraient été tuées, tandis que les femmes et les jeunes filles vivent dans la crainte d'être enlevées, violées, ou contraintes au mariage ou à la prostitution.

En décembre 2020, près de 530 000 personnes (près d'un quart de la population de Cabo Delgado) avaient fui vers les districts de l'intérieur de la province et les provinces voisines de Nampula et Niassa. Plus de la moitié d'entre elles sont des femmes, dont près de 15 000 sont enceintes, et parmi elles, 1 660 femmes auront besoin de services médicaux dans le mois pour pouvoir accoucher en toute sécurité - pourtant, 36 % des établissements de santé de la province ont été endommagés ou détruits.

Ajoutez à ce mélange déjà dévastateur les catastrophes climatiques plus récentes des cyclones Idai et Kenneth, qui ont fait des ravages en 2019, ainsi que la COVID-19, qui est apparue comme une menace sanitaire importante en 2020. Puis, à l'approche de l'année 2021, la tempête tropicale Chalane a de nouveau frappé le Mozambique, et le cyclone Eloise a causé des dégâts trois semaines plus tard.

Alors que le nombre de personnes déplacées continue d'augmenter, les risques de protection sont exacerbés par les vulnérabilités préexistantes, notamment la pauvreté, la marginalisation et les normes sociales et de genre néfastes, comme le mariage des enfants. COVID-19 a aggravé le problème : des services essentiels tels que les soins de santé sexuelle et reproductive, les activités de vaccination et la continuité des soins pour le VIH, la tuberculose, le paludisme et le choléra ont été interrompus en raison des restrictions imposées aux déplacements et aux rassemblements, ainsi que des perturbations des moyens de subsistance.

Pour comprendre l'ampleur de la crise et déterminer les besoins urgents de la population déplacée, le système de développement des Nations Unies a organisé une mission conjointe à Cabo Delgado par ses directeurs régionaux. Outre la capitale, Pemba, et le district d'Ancuabe, la délégation a visité la partie la plus peuplée de la province, le district de Chiure, où quelque 300 000 habitants accueillent plus de 22 000 personnes déplacées.

Le sort des femmes est particulièrement préoccupant, car elles sont généralement en première ligne lors des crises, en tant que premières intervenantes, dispensatrices de soins à leurs communautés et reconstitueuses de moyens de subsistance. Pourtant, elles sont également les plus exposées à la violence sexiste, à des problèmes de santé plus graves en raison du manque d'accès aux services de santé sexuelle et génésique, et aux conséquences sanitaires et économiques négatives de l'inégalité entre les sexes - autant de facteurs qui ont une incidence sur la réponse humanitaire et les efforts de redressement.

Les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par le conflit en raison de leur vulnérabilité particulière. Lorsque nous reconnaissons que la moitié de la population a des besoins uniques, nous devons admettre que la réponse à la crise humanitaire au Mozambique n'atteindra pas les résultats souhaités si les femmes et les filles ne sont pas protégées de manière adéquate.

Si l'on veut que les femmes et les jeunes filles se sentent en sécurité, tant physiquement qu'émotionnellement, pendant la crise actuelle, il faut leur permettre d'accoucher en toute sécurité et les équiper correctement pour qu'elles puissent se remettre sur pied. À cette fin, le FNUAP aide le gouvernement du Mozambique à donner la priorité à la continuité des services de santé vitaux liés à la santé sexuelle et reproductive, ainsi qu'à la prévention et à la lutte contre la violence liée au sexe.

À ce jour, les services de santé mobiles soutenus par le FNUAP ont permis à 20 000 femmes et filles vivant dans des zones difficiles d'accès, qui autrement auraient un accès limité aux établissements de santé, de bénéficier de services de santé sexuelle et reproductive et de lutte contre la violence liée au sexe.

Le FNUAP a également soutenu une initiative gouvernementale visant à installer 14 espaces sûrs et des tentes de santé sexuelle et reproductive adaptés aux femmes et aux filles dans les sites de relocalisation. Ces tentes offrent un soutien psychosocial, les premiers soins, la gestion des cas de violence liée au sexe et des activités d'autonomisation. Ces dernières comprennent des formations professionnelles et des formations aux moyens de subsistance génératrices de revenus pour le soutien de plus de 70 000 femmes et filles ayant besoin d'une aide humanitaire.

Dans un village de réinstallation à Cabo Delgado, j'ai rencontré certaines des femmes et des filles les plus résilientes, notamment des filles qui avaient abandonné l'école à cause du conflit et étaient maintenant enthousiastes à l'idée de retourner à l'école dans leur nouvelle communauté.

J'ai parlé à une femme qui avait perdu tout ce qu'elle possédait lorsqu'elle a été déplacée, mais qui était motivée pour recommencer sa vie avec seulement les "petites choses", comme les vêtements, la literie et les produits de santé pour les menstruations.

Les bébés étaient mis au monde en toute sécurité dans des centres de santé équipés d'une capacité de prestation institutionnelle et d'un service de meilleure qualité.

La capacité d'une communauté à se remettre d'une crise ne peut commencer que lorsque les femmes et les jeunes filles sont capables de vivre à l'abri de tout type de préjudice, y compris la violence et la discrimination, et qu'elles ont accès aux services de santé dont elles ont le plus besoin, y compris les services de santé sexuelle et reproductive.

En 2021, nous devons travailler collectivement pour créer un espoir bien nécessaire pour les femmes et les filles prises dans des situations de crise partout dans le monde. Il s'agit d'un moment décisif pour que nous puissions, ensemble, renverser la vapeur en ce qui concerne leur santé et leur sécurité sexuelle et génésique, condition préalable à la revendication de leurs droits. J'ai été témoin de cet espoir dans les villages de réinstallation de Cabo Delgado.

Notre marche doit se poursuivre en 2021, sur la base de la promesse que nous avons faite aux femmes et aux filles lors de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) en 1994, et à nouveau au Sommet de Nairobi sur la CIPD vingt-cinq ans plus tard. Cette promesse, en ce moment même, signifie aider les femmes et les filles déplacées de Cabo Delgado à retrouver leur force, leur dignité et leur capacité d'action pour recommencer leur vie.