Burkina Faso: Réconciliation nationale - Le ministre Zéphirin Diabré prend conseil auprès du Naaba Kiiba

Le ministre d'Etat, ministre chargé auprès du Président du Faso, chargé de la Réconciliation Nationale et de la Cohésion sociale, Zéphirin Diabré a été reçu en audience le jeudi 25 février 2021 à Ouahigouya par le Naaba Kiiba, le roi du Yatenga.

Dans le cadre de ses concertations ciblées autour de la question de la réconciliation nationale, le ministre en charge de la Réconciliation Nationale, Zéphirin Diabré a entamé une série de rencontre auprès des leaders coutumiers et religieux. Ce 25 février 2025 à Ouahigouya, il a été reçu par le roi du Yatenga, le Naaba Kiiba. Il s'est agi, selon lui, de partager avec les uns et les autres, la vision que son département sur la question de la réconciliation et de recueillir d'eux leurs observations et leurs avis en vue de parfaire la feuille de route. « Sa Majesté, le Naaba Kiiba a marqué sa disponibilité entière à accompagner le processus mieux, il a fait des propositions pouvant contribuer à la mise en œuvre des solutions » a-t-il souligné.

Ce sont la libération inconditionnelle sans jugement, la réparation des préjudices subis et la restitution des biens saisis ou détruits de tous les mis en cause. « Aussi, que le mécanisme traditionnel de réconciliation doit être piloté par des chefs coutumiers dans une structure formalisée par décret présidentiel » a annoncé le porte-parole du roi, Naaba Soulga.

Pour le ministre, la réconciliation au Burkina Faso n'est pas une mais plusieurs car il existe des catégories de problèmes qui appellent à la réconciliation mais qui ne sont pas semblables. Il s'agit, entre autres, des questions politiques, communautaires, celles liées à l'insécurité et celles entre l'Etat et le citoyen. « Nous faisons donc face à la réconciliation sociopolitique, sociocommunautaire, celle sécuritaire et celle entre l'Etat et le citoyen. Toutes ces questions vont être examinés et les solutions que sa majesté à bien voulu proposer seront mise dans le panier de l'ensemble des idées dans lequel nous allons puiser pour conduire le processus et régler les problèmes posés » a expliqué Zéphirin Diabré.

Et Naaba Soulaga de poursuivre que la réconciliation est un état de fait où chacun doit renoncer à son ego et savoir pardonner, oublier pour aboutir à la paix des cœurs et un meilleur vivre ensemble. « C'est pourquoi Naaba Kiiba attire l'attention des dirigeants sur les aspects de réparation par les coutumiers des morts violents (les crimes de sang), la parade contre le péril foncier qui s'annonce et la bonne gouvernance des affaires publique » a-t-il déclaré. A l'écouter, Le roi encourage tous les mécanismes mis en place pour y arriver dans l'intérêt de la paix et de la concorde national. Le ministre poursuit ces concertations dans l'Ouest du pays.