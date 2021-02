Cote d'Ivoire: Daloa - Plus de 4000 repas seront servis par jour à l'université

L'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa a désormais un restaurant-cuisine. Composé de plusieurs compartiments, ce restaurant servira aux étudiants et au personnel de l'institution plus de 4.000 repas par jour et dans des conditions modernes.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adama Diawara a procédé le 23 février, à la remise des clés au centre régional des œuvres universitaires.

A cette occasion, la présidente de l'université, Pr Tidou Abiba Epouse Koné a rappelé au ministre et aux étudiants, les actions en cours pour faire de l'université Jean Lorougnon Guédé, une grande université de l'espace ouest-africain. Il s'agit, notamment, de la création d'un studio d'enregistrement et d'un espace numérique pour les étudiants.

Cela permettra, a poursuivi la présidente, de rendre plus performant les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Avec ces nouveaux équipements, les étudiants n'auront plus besoin de se déplacer forcément à l'université pour prendre les cours. Ils pourront le faire à partir de leurs domiciles.

Toutefois, elle a formulé quelques doléances. A savoir, la poursuite de l'équipement de l'institution en infrastructures et en matériels de recherche ; la connexion au wifi, la construction de bâtiments de travaux dirigés, et la construction d'un bâtiment pour abriter les services de la scolarité.

Aussi, a-t-elle souligné, l'insuffisance des amphithéâtres, des salles de cours et des bureaux pour les enseignants. Car l'université Jean Lorougnon Guédé compte un personnel enseignant et éducatif de plus 500 personnes et 6.000 étudiants. Au niveau académique, Pr Tidou Abiba a rassuré le ministre de tutelle que cette université compte parmi les meilleures de la place.

Satisfait de la construction du restaurant Cuisine et des performances enregistrées, le ministre de l'Enseignement supérieur, Adama Diawara s'est félicité de l'autonomisation accordée à l'Université Jean Lorougnon Guédé. Il a rassuré que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour la développer et offrir aux étudiants ivoiriens une formation de qualité afin de faire d'eux des cadres pour le développement harmonieux de la Côte d'Ivoire, en vue de son émergence à court terme.