Sénégal: Avec de solides performances opérationnelles et financières - Le groupe Sonatel s'est montré résilient en 2020

Le groupe Sonatel a pu maintenir, en 2020, de solides performances opérationnelles et financières, malgré les contraintes et contreperformances liées à la Covid-19 dans ses différents pays de présence. Selon son rapport d'activités, la Sonatel reste l'opérateur de référence en Afrique de l'Ouest et leader sur tous ses pays de présence hormis Bissau, avec des parts de marché volume respective de 55,6% au Sénégal, 55,3% au Mali, 58,7% en Guinée, 52,2% en Sierra Léone et 48% en Guinée Bissau.

Aussi, confie le document, les revenus du groupe ont augmenté de 2,3% par rapport à 2019 et que la marge opérationnelle s'est accrue de 7,6% sur la période, une croissance plus importante que celle du chiffre d'affaires malgré le contexte difficile et le durcissement de la concurrence. Par ailleurs, il a subi fortement les effets de la détérioration du taux de change en Guinée et en Sierra Léone, avec une croissance opérationnelle des revenus, retraité des effets de change, de 4,5% par rapport à 2019 et une hausse de l'Ebitdaal de 10,2%.

« Le groupe continue ainsi d'engranger les effets bénéfiques du renforcement de la contribution des relais de croissance notamment la Data mobile, Orange Money et le Broadband fixe. Une progression liée à la hausse des parcs et des usages et l'augmentation des taux de pénétration 4G et Orange money », rapporte le texte. Qui ajoute que la progression des revenus a été accompagnée d'une politique de maîtrise des charges, qui a permis d'améliorer significativement la marge d'Ebitdaal. A cela, renchérit-il, se sont ajoutées les mesures restrictives liées à la Covid19 qui ont empêché certaines dépenses de communication et de fonctionnement générant des économies considérables.

Le groupe Sonatel déploie dans tous ses pays de présence une politique de Responsabilité sociale d'entreprise (Rse). C'est ainsi « qu'il s'est fermement engagé auprès des autorités sanitaires dans la lutte contre la covid-19, à travers des dons et subventions, la mise à disposition de matériel médical et de protection, la mise en place de GFU auprès des services médicaux, la gratuité de certains services financiers ainsi que la facilitation et l'encouragement du télétravail et téléenseignement à travers des pass gratuits et des offres plus abondantes.