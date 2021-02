Cote d'Ivoire: Législatives à Daoukro - Venance Konan présente sa direction de campagne aux militants

Le candidat du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), pour la circonscription électorale de Daoukro-N'Gattakro commune et sous-préfecture, Venance Konan et son équipe de campagne ont été officiellement présentés aux militants du département de Daoukro.

Cette cérémonie qui précède celle du lancement de la campagne s'est tenue hier, au siège du parti, en présence de toutes les structures spécialisées.

"Chers frères, chères sœurs, nous sommes en train de vivre un moment mémorable. Le Président Alassane Ouattara nous a mis en mission pour que nous allions chercher la victoire en tant que député. Il y tient parce qu'il aime Daoukro. Il y tient parce qu'il sait que les populations l'aiment ici. Il faut donc gagner pour montrer que Daoukro est en phase avec Alassane Ouattara. Le Président de la République est informé de ce qui se passe sur le terrain. Il a également salué l'esprit de militantisme de Djibril Konaté, candidat indépendant, qui, enfin de compte, a rallié la cause du Rhdp, pour que nous formions une seule équipe dynamique pour la victoire", a indiqué Venance Konan.

Et de poursuivre pour donner les raisons pour lesquelles il faut gagner ces élections : "Le Président Alassane Ouattara a dû accepter de briguer un autre mandat pour continuer le développement de la Côte d'Ivoire. Il faut être fier de lui, fier non seulement de ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour Daoukro. Pour parfaire ce qu'il a commencé, pour l'aider à le faire, il souhaite que nous soyons député de Daoukro. Nous savons que le président Henri Konan Bédié a beaucoup fait pour Daoukro. Il est normal que ces projets qui ne sont pas achevés le soient et c'est à nous ses enfants de le faire. Dès aujourd'hui, avec le soutien du Président Ouattara. Si vous vous rappelez en 2010, le président Bédié a apporté son soutien pour que le Président Alassane Ouattara soit élu et réélu en 2015. On a vu ce que ce tandem a apporté à Daoukro. Malheureusement, vint le temps de la désobéissance civile qui a entraîné des pertes en vie humaine, des destructions massives. Heureusement, ce sale temps est aujourd'hui derrière nous. Nous devons nous engager sur la voie du développement pour que nos parents, nos enfants s'éduquent dans de meilleures conditions, se soignent décemment. Laissons tomber les étiquettes politiques et faisons chemin avec celui qui peut nous apporter le développement".

"J'aimerais que l'on forme une grande famille pour qu'ensemble l'on travaille pour le développement de la Côte d'Ivoire ; c'est ça la vision du Rhdp. Envoyez-moi à l'Assemblée nationale pour votre bonheur et celui de vos enfants", a t-il conclu.

Konaté Djibril, candidat indépendant, qui a décidé de rejoindre les rangs du Rhdp, a appelé à faire bloc derrière le candidat du parti présidentiel, pour la victoire finale. Toutes les structures spécialisées du Rhdp ont assisté à cette cérémonie.