Cote d'Ivoire: Coopération - L'Allemagne équipe le centre d'appel de la justice

La République fédérale d'Allemagne continue de consolider ses relations avec la Côte d'Ivoire. C'est dans cette optique que ce pays a fait un don hier, de matériels téléphoniques au centre d'appel du ministère de la justice à travers l'Agence pour la coopération technique (Giz). Cette cérémonie s'est tenue dans les locaux du ministère de la Justice et des Droits de l'homme.

L'ambassadeur de l'Allemagne, Ingo Herbert qui a remis cet équipement téléphonique, a justifié cette action par la volonté de son gouvernement de renforcer la capacité du centre d'appel de justice en vue de le rendre efficace et plus réactif.

« Pour qu'un système judiciaire soit fonctionnel dans tout pays, il est crucial que les citoyens et entreprises connaissent leurs droits et puissent les faire respecter devant les tribunaux. (...) C'est dans ce cadre que sera remis ce jour ce matériel de téléphonie. Nous sommes persuadés que c'est un instrument efficace pour la gestion efficiente de l'orientation des justiciables, des populations pour une bonne administration de la justice », a-t-il fait savoir.

Le diplomate allemand a déclaré qu'au stade de sa mise en œuvre, le centre d'appel du ministère de la justice mérite d'être connu de toutes les populations des villes et des campagnes. Il a invité les uns et les autres à être des avocats d'une information juridique de qualité et accessible à tous.

Le ministre de la Justice et des Droits de l'homme, Sansan Kambilé après réception du don, a salué cette initiative des autorités allemandes via l'entité Giz. Il a soutenu que la remise de ce matériel vise à renforcer les capacités opérationnelles du centre d'appel de la justice et s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de l'accès à la justice, un des axes du Programme national de développement (Pnd) depuis 2012. « Ce matériel, j'en suis convaincu, permettra aux usagers d'avoir plus facilement accès aux informations utiles pour mener leurs actions en justice », s'est-il persuadé.

Le ministre Sansan Kambilé a tenu à préciser que l'appui de la coopération allemande offre ainsi à la justice ivoirienne les moyens d'une plus grande efficacité dans la conduite de ses missions. « Et je ne peux que m'en réjouir », s'est-il félicité. Avant d'appeler ses collaborateurs qui auront à charge ces appareils téléphoniques à faire preuve d'ouverture et de professionnalisme à l'égard des usagers pour l'atteinte des résultats attendus.

Le Garde des Sceaux, tout en réitérant ses vifs remerciements au donateur, a émis le vœu que cette cérémonie marque le départ de la dynamisation du centre d'appel de la justice en Côte d'Ivoire.