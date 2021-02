Togo: Ces sages et utiles conseils du Maire Adjoint, Anoumou Amessé, aux Enseignants et élèves du Togo

L'essentiel, c'est de mettre en pratique les mesures barrières contre le coronavirus et une bonne utilisation des dispositifs de laves mains, l'entretien régulier. Qu'ils (enseignants et élèves) fassent l'effort d'être au point avant de rentrer dans les salles de classe » c'est le contenu du message phare adressé aux enseignants et élèves, ce Vendredi matin à la faveur d'une action d'accompagnement faite par son association aux EPP Ablogamé et Gbényédzi dans la Commune de Golfe 1.

On peut comprendre cette exhortation par le fait que cet élu local depuis déjà l'année dernière a pris fait et cause pour les populations togolaises en se pointant à leur côté dans la lutte contre la Covid-19.

Pour rappel, il ne s'agit pas d'une première action de cette association coordonnée par l'Adjoint au Maire de la Commune de Golfe 1 (Bè Afédomé), Anoumou Amessé, mais de son deuxième acte après la distribution de vivres aux populations des quartiers Ablogamé, Gbenyédzi, Dekadjèvia Kopé et Ahligo. Together We Can (Ensemble nous pouvons, en Français) est un regroupement d'une trentaine de membres dont les 2/3 sont dans la diaspora, aux Etats-Unis, en France, Belgique, Angleterre Singapour... Elle a pour but de promouvoir l'environnement, la santé, l'éducation, l'assainissement. L'on promet un déroulement du plan d'action de cette association à travers d'autres activités dans un futur proche pour le grand bonheur des populations.