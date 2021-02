Togo: "Together We CAN" apporte des solutions aux EPP Ablogamé et Gbényédzi

Elle n'est pas à sa première action puisque quelques mois, elle était déjà aux côtés des populations de certains quartiers de Lomé et de la Commune de Golfe 1 à travers des dons en vivres et non vivres pour soutenir ces dernières en cette période difficile de crise sanitaire mondiale. Revoilà encore l'association Together We can (TWC), cette fois-ci pour des actions en faveur des apprenants des écoles primaires publiques de ce même territoire communal.

Son Coordonnateur national, l'adjoint au Maire de la Commune de Golfe 1, Anoumou Amessé, en tête, une délégation de cette association était ce Vendredi à l'EEP Ablogamé et l'EPP Gbényédzi kopé. Objectif, offrir des dispositifs de lave-main et des bavettes à ces deux établissements publics et à leurs élèves. Si d'aucuns peuvent se demander pourquoi le choix de ces établissements, l'élu local a indiqué que ceci n'est qu'un début et ils ont voulu marquer le coup à partir des établissements scolaires dans lesquels une importante partie des membres du TWC en ont été des anciens élèves.

Au-delà du don, ce fut également une occasion capitale pour l'Adjoint au Maire et sa suite de réitérer le message de l'indispensable observation des mesures barrières éditées par le gouvernement. « L'essentiel est de mettre en pratique les mesures barrières contre le Coronavirus et une bonne utilisation des dispositifs de laves mains, l'entretien régulier. Qu'ils fassent l'effort d'être au point avant de rentrer dans les salles de classe », c'est le contenu du message adressé aux enseignants et aux élèves des deux établissements a rappelé M. Amessé.

Il a justifié l'action posée et qui va être suivie de bien d'autres de l'association qui se dit prête aux côtés des populations de ces quartiers et partant des jeunes apprenants et leurs encadreurs, par le fait que « nous sommes dans une période sensible, et qu'au jour le jour, le nombre de cas testés positifs à la Covid-19 augmente. Au niveau de l'association, c'est ce qui nous a motivé à faire ce geste pour accompagner nos enfants des écoles primaires publiques pour qu'ils se sentent en sécurité par rapport à cette pandémie. Aussi, il était question de leur prodiguer d'utiles conseils pour le lavage de mains systématiques et le port de masques ».

A Ablogamé tout comme à Gbényédzi, les encadreurs et les encadrés n'ont pas manqué de manifester leur reconnaissance et enthousiasme. Ainsi, des mots de Kofivi Pindra, Directeur d'un des Groupes de l'EPP Gbényédzi, cette initiative de Together We Can, est « salutaire surtout que nous sommes dans un milieu où tous les parents n'ont pas tellement de moyens quoi que les bavettes ne coûtent pas grand-chose. Trouver à manger et trouver à payer des bavettes, c'est tout un tas de problème. Nous allons distribuer aux ayants-droits ».

Pour rappel, il ne s'agit pas d'une première action de cette association coordonnée par l'Adjoint au Maire de la Commune de Golfe 1 (Bè Afédomé), Anoumou Amessé, mais de son deuxième acte après la distribution de vivres aux populations des quartiers Ablogamé, Gbenyédzi, Dekadjèvia Kopé et Ahligo. Together We Can (Ensemble nous pouvons, en Français) est un regroupement d'une trentaine de membres dont les 2/3 sont dans la diaspora, aux Etats-Unis, en France, Belgique, Angleterre Singapour... Elle a pour but de promouvoir l'environnement, la santé, l'éducation, l'assainissement. L'on promet un déroulement du plan d'action de cette association à travers d'autres activités dans un futur proche pour le grand bonheur des populations.