Ile Maurice: Études supérieures - Maurice cible des étudiants africains avec des bourses d'État

Une quinzaine de bourses par pays africain. C'est ce qu'offrira l'État aux futurs étudiants du continent noir pour venir dans une institution tertiaire publique du pays. L'annonce a paru dans plusieurs médias en ligne panafricains pour inciter des étudiants à sauter le pas et s'inscrire d'ici deux mois.

Ces étudiants ont le choix entre neuf institutions tertiaires : l'université de Maurice, le MGI, Polytechnics Mauritius et MITD, notamment Ils auront le choix entre une licence, une maîtrise et un doctorat, entre autres. Les cours doivent durer de trois ans à quatre ans et demi dans une filière de leur choix. Ils doivent avoir déjà postulé dans une institution tertiaire locale pour être éligibles à ces bourses.

D'ailleurs, pour la licence, les étudiants doivent avoir entre 18 et 26 ans au moment de la demande. Les candidats pour la maîtrise ne doivent pas avoir atteint 35 ans et les doctorants 40 ans. Si toutes les formalités d'usage auprès des institutions sont accomplies et que le candidat a déjà obtenu une place, il doit contacter l'autorité responsable pour bénéficier d'une bourse. Quinze candidats seront choisis par pays, soit cinq dans chaque niveau d'études.

Les candidats ont du 30 avril au 14 mai prochains pour soumettre leur dossier. Les frais de voyage, de quarantaine et les tests PCR seront pris en charge. En cas de test positif, les frais de traitement seront aussi pris en charge. Les bénéficiaires devront poursuivre leurs études dans l'institution choisie et ils auront une allocation pendant tout leur cursus universitaire.