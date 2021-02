Ile Maurice: Intelligence artificielle - Un kit pour prévenir contre les accidents

Island Communications Ltd (ICL), compagnie engagée dans la fourniture de solutions logistiques intelligentes, a lancé mercredi un kit de vidéo-surveillance dernier cri. Connu sous le sigle iVIEW, ce kit a la capacité de prévenir les accidents et de mieux contrôler les flottes de véhicules utilitaires et leurs chargements.

Sa technologie comporte un système d'alerte précoce en cas de situations complexes telles qu'une collision frontale ou une sortie de voie involontaire due à la somnolence ou à une distraction. La caméra est capable de détecter des piétons négligents, qui pourraient surgir devant le véhicule. Avec une vision à 360 degrés, elle peut signaler les angles morts, et le système déclenchera une alarme sonore pour prévenir le conducteur et le piéton détecté par la caméra. De plus, elle visualise tout comportement anormal au volant en cas de fatigue ou de distraction et alerte le chauffeur avec des signaux sonores et visuels.

Ce kit permet une communication permanente avec une centrale où les informations diffusées par les caméras de la flotte sont dirigées et peuvent être visionnées à travers une application. «Elle permet aux responsables de flottes d'avoir une gestion beaucoup plus pointue de leurs véhicules, que ce soit en termes de cargo ou de consommation de carburant», explique Uways Kureeman, Operations and Research & Development Manager d'ICL. Et aussi «de préserver l'intégrité de leur cabine de pilotage». Les cameras peuvent aussi surveiller à distance une cargaison de marchandises de valeur et détecter toute manipulation inhabituelle des chargements. Et les séquences vidéo peuvent être archivées.

À l'occasion de ce lancement, la mobilité, la sécurité routière et la technologie avancée des caméras pour diminuer les risques d'accidents et aider à la gestion des flottes de véhicules utilitaires et privés ont fait l'objet de discussions.