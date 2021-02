Cote d'Ivoire: Distinction - Siandou Fofana désigné « Ambassadeur du social » par la Fondation des artistes

Le Ministre du Tourisme et des Loisirs a reçu, en audience, le jeudi 25 février, Aimond William Oula, promoteur de la cérémonie annuelle de distinction des personnalités reconnues pour leur philanthropie, venu lui remettre le Grand prix dont il est auréolé.

Plusieurs personnalités politiques, leaders communautaires et du monde des affaires qui font preuve d'un altruisme reconnu de notoriété publique, ont été distingués, le jeudi 11 février, à la faveur de la 3e édition du Gala des « Ambassadeurs du social ».

Au nombre de ceux-ci, figure en bonne place le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. Distingué en tant que « Grand Prix » parmi lesdits ambassadeurs. Le promoteur de cet évènement annuel, Aimond William Oula, président de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire (Fondaci ) et de l'organisation de la société civile, « Les Amis de la République », est venu remettre son prix au ministre Siandou Fofana à son cabinet, le jeudi 25 février, le lauréat, en mission, n'ayant pu honorer de sa présence le jour du gala.

Aimond William Oula qui était accompagné de son vice-président, le journaliste Serge Koléa (Super Ebony 2019), a confié que « les témoignages éloquents des actions humanitaires et sociales de Siandou Fofana sont éloquents et sont légions ». non seulement à Port-Bouët dont il est le leader charismatique, mais aussi à travers tout le pays, et depuis plusieurs années. Et le président de la Fondaci de porter lui-même témoignage. A travers des actions de mécénat et de parrainage dont il a pu bénéficier de la part de « L'Ambassadeur du social ». s'il est avéré que ces dernières années, le nom de Siandou Fofana rime avec générosité, assistance et partage à Port-Bouët, ce qui lui vaut cette distinction, pour « Les Amis de la République », l'homme est l'incarnation de nobles valeurs morales, éthiques, civiques et intellectuelles qui doivent inspirer les jeunes, notamment, à en croire Aimond William Oula.

Instrument d'épanouissement social

Toutes choses qui agréent l'assentiment du ministre du Tourisme et des Loisirs. Qui, exprimant sa gratitude pour cette marque de reconnaissance pour la valorisation de ses actions, confie qu'elle cadre avec sa philosophie. Celle de laisser des traces, notamment par un humanisme de tous les instants. Car, il œuvre au quotidien à être « un instrument d'épanouissement social pour la communauté ». et, paraphrasant Félix Houphouët-Boigny dont il entend inscrire son action dans le sillage, il compte continuer à faire parler son cœur afin que les « trois juges » que sont « Dieu, la conscience et le peuple » puissent lui accorder le jugement favorable.

Faut-il le noter, initié en 2018, le Prix des « Ambassadeurs du social », a eu pour premier super-lauréat, feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Quant à son promoteur, Aimond William Oul a, il est l'auteur d'une série de documentaires sur les actions caritatives de la Première Dame Dominique Ouattara, ainsi que d'une production audiovisuelle sur la révolution socioéconomique impulsée par le Président Alassane Ouattara.